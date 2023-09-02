Аби не пропустити дещо цікаве: 4 знакам зодіаку завтра варто прокинутися раніше

Неділя – прекрасний день, щоб відіспатися перед початком робочого тижня. Втім, зірки пророкують, що частині людей завтра варто прокинутися якомога раніше.

Так, Тельці, Діви, Близнюки та Овни, не спіть до обіду, а якнайшвидше вставайте з ліжка, пише 24 Канал.

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Телець

Несподівано до вас можуть приїхати гості. Тож краще підготуватися. Приберіть та приготуйте щось смачненьке.

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Діва

Поки на вулиці ще досить-таки тепло, прокиньтеся раніше та помилуйтеся сходом сонця. Ви будете вражені красою світанку. Окрім того, насолодіться сніданком на свіжому повітрі.

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Близнюки

Провідайте батьків. Вони завжди раді вас бачити. Проведіть цей час з рідними та обговоріть усе, що вас турбує.

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Овен

Досить відкладати те, що вже давно хотіли зробити. Неділя ідеально підійде для втілення мрій. Тож прокидайтеся та поспішіть.

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