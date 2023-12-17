До Нового року: хто зі знаків зодіаку отримає шалену премію

Уже до кінця грудня частина людей зможуть отримати шалену річну премію. Це буде прекрасна винагорода за виконану роботу.

Так, астрологи зазначили, що до Нового року премію отримають Близнюки. Це буде несподівано та дуже приємно, пише 24 Канал.

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Близнюки

Упродовж року ви трудилися в поті чола, а керівництво завжди знало, на кого точно можна покластися. Настав час отримати винагороду за свою працьовитість і старанність.

Ймовірно, ви будете дуже вражені, мовляв, навіть не сподівалися. Однак, повністю заслужили на це.

Обов'язково купіть щось для себе. Іншу частину суми – краще відкласти.

До речі, окрім премії, вам можуть запропонувати дещо дуже цікаве. Добре все обдумайте. Втім, не відмовляйтеся від можливостей рухатися вперед і досягати успіху.

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