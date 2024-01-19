Водолій, Рак і Скорпіон, нарешті почніть діяти, а не лише говорити. Досить відкладати це, пише 24 Канал.

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Водолій

Ви дуже багато про все думаєте, зважуєте за та проти, обіцяєте собі щось або ж зразу наполягаєте, що у вас не вийде. Досить! Настав час перейти від слів до дій. Зробіть це негайно й побачите, як зміниться ваше життя.

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Рак

Досить багато говорити, краще почніть щось робити. Так, з першого разу може не вийти. Втім, спробуйте ще і ще. Якщо ж сидітимете склавши руки, точно нічого не отримаєте.

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Скорпіон

Якщо ви чогось хочете, почніть рухатися у цьому напрямку. Не шукайте виправдань. Настав саме той день, коли пора діяти, а не говорити.

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