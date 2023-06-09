Улюбленці зірок: до кінця червня значно пощастить 3 знакам зодіаку

Червень принесе удачу трьом знакам зодіаку, яким це потрібно найбільше. Цим знакам щаститиме мало не на кожному кроці.

Червень 2023 року буде максимально вдалим для Близнюків, Терезів та Козерогів. Їм щаститиме по максимуму, пише 24 Канал.

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Близнюки

У представників цього знака зодіаку буде сприятливий період для подорожей та мандрівок. Можливо, їм навіть вдасться купити автомобіль.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Терези – справжні улюбленці зірок цього місяця. Їм дуже щаститиме з фінансовими справами та в особистому житті. Мало не всі зустрічі проходитимуть успішно та матимуть успіх.

Гороскоп для Терезів

Козеріг

Козерогам у червні щаститиме у всьому, що пов'язано з освітою. Вони добре складуть іспити та захистять усі роботи й проєкти.

Гороскоп для Козерогів