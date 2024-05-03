Їх легко надурити: 5 знаків зодіаку, яких постійно обманюють

Частина людей нерідко стають жертвами обману та маніпуляцій. Вони схильні щиро вірити іншим.

Риби, Телець, Водолій, Близнюки й Терези – саме цих знаків зодіаку найчастіше обманюють, пише LifeStyle 24.

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Риби

Рибам властиві емпатія та співчуття. Вони часто вірять у краще в людях і стають жертвами маніпуляцій. Також Рибам нерідко бракує внутрішньої сили, щоб відстояти свої права та інтереси. Їм буває важко відрізнити правду від брехні.

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Терези

Терезам важко відмовити іншим. Вони схильні довіряти, тож можуть "купитися" на брехливі обіцянки. Водночас можуть швидко пробачити образи.

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Водолій

Водолії вірять у добрі наміри інших, що робить їх тими, кого легко обманути. Народжені під цим знаком схильні ідеалізувати людей, стосунки та події. Нерідко їм важко відрізнити правду від навіть очевидної брехні.

Близнюки

Близнюки легко піддаються маніпуляціям. Вони довіряють іншим, думають про якісь "кращі" наміри людини, шукають у всьому позитив.

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Телець

Представники цього знаку зодіаку нерідко довірливі. Також вони схильні швидко прив'язуватися до людей. Тельців буває дуже легко обманути.

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