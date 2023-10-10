Вам пора у відпустку: ці 3 знаки зодіаку вигорять до кінця осені

Постійна праця та стреси дуже часто даються взнаки. Все це обернеться вигоранням для кількох знаків зодіаку, прогнозують астрологи.

Найпрацьовитішим знакам зодіаку потрібна буде відпустка до закінчення цього непростого сезону, пише 24 Канал. Це стосується Близнюків, Терезів та Козорогів.

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Близнюки

Близнюки – старанні та енергійні в роботі, вони не люблять часто перепочивати від праці. Та цієї осені відпочинок та перезавантаження для них буде критично необхідним.

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Терези

Терезам теж варто відпочити, хоч вони не люблять сидіти без заняття. У відпустці астрологи радять їм сходити на шопінг, щоб придбати щось не задля потреби, а просто так. Також можна познайомитися з новими місцями.

Гороскоп для Терезів

Козоріг

Козороги часто хочуть заробити всі гроші, а тому не беруть вихідних. Це загрожуватиме знакові вигорянням, тому краще подумати про хоча б невеликий ретрит або поїздку в гори.

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