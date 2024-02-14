Через магнітні бурі: у 2 знаків зодіаку скоро почнуться проблеми зі здоров'ям

Уже незабаром у частини людей можуть початися проблеми зі здоров'ям. На самопочуття негативно вплинуть магнітні бурі.

Телець і Водолій, вам варто звернути особливу увагу на своє здоров'я. Самопочуття раптово погіршиться. Магнітні бурі негативно вплинуть на вас, пише LifeStyle 24.

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Телець

У вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям у зв'язку з магнітними бурями. Ймовірно, посиляться головні болі й не тільки. Тельці, слідкуйте за самопочуттям, особливо під час активності сонця.

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Водолій

Будьте уважні до свого здоров'я. Магнітні бурі можуть вплинути на ваше самопочуття негативно. Зверніть увагу на розпорядок дня, зберігайте спокій та підтримуйте своє здоров'я.

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