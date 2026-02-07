Астрологи назвали знаки зодіаку, які можуть найближчим часом зрадити. Однак ще всьому можна запобігти, розповідає Astrology.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

У вас зараз є проблема в стосунках, яку чомусь намагаєтесь ігнорувати. Зрада не допоможе розв'язати проблему, а лише значно все погіршить. Якщо стосунки щось для вас значать – краще цього не робити.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіонів не дарма називають одним із найвірніших знаків зодіаку. Але якщо людина зробила боляче – все сильно змінюється. Не йдіть на зраду через почуття помсти. Дайте собі час охолонути. Тоді зможете прийняти правильне рішення.

Лев

Гороскоп для Левів

Усі стосунки, так чи інакше, занурюються в рутину. І шукати різноманіття на стороні – аж надто погана ідея. Задумайтеся про те, як врізноманітнити стосунки, а не шукайте розвагу з іншим чи іншою.

Які знаки зодіаку найбільш схильні до зради?

Астрологи з видання Your Tango виділяють три знаки зодіаку, які найбільш схильні до зради. У них поєднуються деякі риси характеру, які сприяють тому, аби шукати ще когось. Але, звісно, це не означає, що вони в будь-якому випадку підуть на зраду.

Терези

Гороскоп для Терезів

Представники цього знаку зодіаку інколи фліртують вже з перших секунд розмови. Навіть у парі вони, буває, так роблять. Однак трошки самоконтролю – і це перестає бути проблемою.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Хто спілкувався тісно з Близнюками, той знає, що їм постійно потрібна увага. Якщо партнер часто не може бути поруч – починаються проблеми. Саме це може призвести до зради.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Козороги дуже практичні у стосунках. Вони знають, чого хочуть від партнера. А як тільки людина перестає дарувати відчуття стабільності, комфорту чи новизни, то можуть початися зради