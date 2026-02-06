Романтична хвиля буквально накриє два знаки зодіаку. Їм не можна сидіти вдома. Мерщій знайомитися та пізнавати один одного, розповідає Your Tango.

Терези

Гороскоп для Терезів

Повний Місяць у Леві на початку тижня дав поштовх до спілкування, вечірок та нових знайомств. А вже ці вихідні обіцяють бути ще насиченішими. Одразу кілька планет збирається у вашому секторі кохання. Це буде однозначно весело.

Терези отримають раптове запрошення на каву, яке переросте у побачення. Хороший вечір гарантований. І не бійтеся дозволити собі трішки вина, щоб розслабитися. Плани можуть змінитися в останню хвилину, що зробить побачення ще цікавішим.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Повний Місяць на початку тижня освітив вашу зону спілкування. Тому подальші події можуть закрутитися геть несподівано. Одне повідомлення може стати початком неймовірного побачення. Також хтось може зізнатися Близнюкам у симпатії. Очікуйте на сюрпризи.