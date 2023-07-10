Вірні й ніколи не залишать в біді: 4 найкращих друга за знаком зодіаку

Кожній людини потрібен той, хто завжди вислухає, розділить радість та допоможе в біді. Однак, далеко не всі знаки зодіаку готові бути справді хорошим другом.

Про найнадійніших у дружбі знаків пише 24 Канал. Зауважимо, що це Терези, Риби, Водолій та Рак.

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Терези

Це доброзичливі люди з легким характером. Хоча вони схильні до перепадів настрою, однак, є вірними та справжніми друзями. Терези цінують дружбу, тож не зрадять й не кинуть у важку хвилину.

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Водолій

Люди з цим знаком готові віддавати дружбі всіх себе. Водолії не залишать на одинці з проблемами, завжди прийдуть на допомогу та головне, – вони щиро розділять з вами радість.

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Риби

Представникам цього знаку можна довірити свої секрети. Вони вірні та мовчазні. Риби не люблять навантажувати інших своїми проблемами. Натомість самі завжди готові допомогти.

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Рак

Народжений під сузір'ям Рака – хороший та відданий друг, який залишиться з вами на все життя. Нерідко незнайомцям він може здатися непривітним та нетовариським, однак, це через вразливість та обережність. Насправді Рак доброзичливий та чуйний.





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