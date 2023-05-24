Представники Овнів, Терезів та Козерогів можуть влипнути в інцидент, що обернеться скандалом. Астрологи поділилися деталями та порадами, пише 24 Канал.

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Овен

Вперті представники цього знака зодіаку зіштовхнуться з проблемами у стосунках з другою половинкою. Гучний конфлікт може обернутися великим скандалом. Варто погасити внутрішній вогонь, щоб відносини збереглися.

Гороскоп для Овнів

Терези

Зазвичай на роботі Терези намагаються балансувати між критикою та похвалою, але скоро їхні ваги похитнуться. Різкі та неприємні коментарі у бік колег спричинять скандал та ворожнечу. Щоб зберегти хорошу атмосферу в робочому колективі, варто притримати емоції при собі.

Гороскоп для Терезів

Козеріг

Деякі представники Козерогів не можуть звикнути до того, що інші люди мають інакшу думку. Через це вони розсваряться з родичами найближчим часом. Щоб уникнути скандалу, варто навчитись вміти слухати й чути співрозмовника.

Гороскоп для Козерогів