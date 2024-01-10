Астрологи вважають, що найбільше стресують Раки, Стрільці, Терези та Діви. Детальніше читайте у гороскопі 24 Каналу.

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Рак

Раки занадто близько до серця беруть будь-які життєві труднощі. Через це представники цього знаку зодіаку часто мають проблеми зі здоров'ям. Особливий стрес вони відчувають, коли йдеться про негаразди на роботі або в романтичних стосунках. Нерідко емоції виходять з-під контролю.

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Стрілець

Стрільці – перфекціоністи. Їм важливо, щоб все було ідеально. Ні в якому разі не можна допускати помилок. Якщо ж якась неприємність, навіть маленька, таки трапиться, то представники цього знаку зодіаку отримають неймовірний стрес.

Гороскоп для Стрільців

Терези

Терези постійно звертаються до лікарів через проблеми зі здоров'ям. Спеціалісти наголошують на тому, що потрібно менше стресувати. Однак представники цього знаку зодіаку ніби не чують їх. Терези вважають стрес невіддільною частиною свого життя, тому не вірять, що колись зможуть повністю його позбутися.

Гороскоп для Терезів

Діва

Особливий стрес Діви відчувають, коли у близьких людей складний життєвий період. Адже представникам цього знаку зодіаку важливо, щоб рідних та друзів не турбували труднощі. Тому Діви постійно допомагають знайомим розв'язувати їхні проблеми.

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