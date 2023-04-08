Зрадливі та корисливі: 4 знаки зодіаку, які розбивають серця іншим

Деякі знаки зодіаку не надто дбайливо ставляться до своїх половинок й інколи є не такими вірними. Астрологи назвали ті знаки, які часто розбивають серця – перевірте, чи немає у списку вашого партнера.

Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які не створені для серйозних стосунків і не перебувають у парі надто довго. Цим вони розбивають серця багатьом. Йдеться про Водоліїв, Козерогів, Левів та Близнюків, пише 24 Канал.

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Водолії

Емоційні Водолії швидко спалахують, але так само швидко згорають. Тому їхні стосунки не затримуються надовго, вони поривають взаємини і часто розбивають серця.



Гороскоп для Водоліїв

Козеріг

Для Козегорів стосунки важливі лише тоді, коли вигідні їм самим. Перші конфлікти та труднощі стають перепоною для побудови подальших взаємин, тому представники цього знаку йдуть від партнера.



Гороскоп для Козерогів

Лев

Представники цього знаку зодіаку іноді не вміють вчасно зупинитися. Тому їхній флірт та спілкування з друзями протилежної статі може вилитися у зраду, що ранить їхніх партнерів.



Гороскоп для Левів

Близнюки

Близнюки хочуть завжди почуватись вільними та мати особистий простір. Тому вони також можуть іти на зради, якщо відчувають тиск у стосунках.



Гороскоп для Близнюків