Близнюки, Скорпіони та Риби, хто взагалі сказав, що сльози – ознака слабкості? Все це маячня. Вони допоможуть пережити складні моменти. Тим паче період ретроградного Меркурія підкине трішки проблем, розповідає Astrology.

Читайте також Рік Червоного Вогняного Коня готує сюрпризи цьому знаку зодіаку

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Сповнені любові до життя та завжди усміхнені Близнюки цього місяця можуть дещо "надламатися". Втома від роботи, рутина та ще й сварки з близькими – настане момент, коли вже не вдасться стримати сльози. І нічого страшного в цьому немає.

Ближче до кінця місяця все налагодиться. Зараз важливо тішитися навіть від маленьких дрібничок. І якщо робота аж надто втомила – почніть шукати щось нове.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Приємна звістка у березні настільки втішить Скорпіонів, що вони буквально заплачуть від щастя. Це буде один з тих випадків, який покаже, що дива – існують.

Риби

Гороскоп для Риб

Особливо чуттєві Риби в березні не зможуть стримати сліз. Кохана людина ненароком "поранить" вашу поетичну душу невдалим зауваженням. Це буде чисто випадкова історія, яка, на жаль, не мине просто так. Астрологи радять не тримати все в собі. Як би боляче не було, та щира розмова допоможе загоїти душевну "рану".