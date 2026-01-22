Зараз точно не найкращий час для важливих рішень. Краще відкласти їх принаймні на наступний тиждень, розповідає The WP Times.

Читайте також 3 знаки зодіаку, чиє життя ось-ось перевернеться з ніг на голову

Кому потрібно бути обережним?

Овен

Гороскоп для Овнів

Овна важливо тримати свій "вогонь" під контролем. Магнітна буря впливає на всіх, тому ви можете дуже легко роздратуватися через чиїсь помилки. Це насамперед стосується стосунків. Спокійна реакція допоможе згладити усі "гострі кути".

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Не тільки техніка, але й усі навколо можуть трішки "глючити" в період магнітних бур. Тому астрологи радять не тиснути. Дослухайтеся один до одного. Так зможете уникнути непорозумінь і хибних висновків. Якщо голова в тумані – сприйміть це як сигнал, що потрібно більше відпочити.