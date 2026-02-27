Астрологи рекомендують бути готовими до нового та не відкидати нових можливостей, розповідає Almanac.

Овен

Гороскоп для Овнів

По-справжньому активна та незабутня весна очікує на представників цього знаку зодіаку. Астрологи радять вже зараз окреслити свої бажання на цілий рік. Всесвіт ретельно до вас прислухається, тому не бійтеся мріяти сміливо. А кінець березня принесе раптову подорож, на яку варто погодитися.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Близнюки буквально ненавидять рутину. Але, на жаль, ця зима змусила знову зіштовхнутися з цим неприємним відчуттям. Та весна вже поруч. Астрологи вважають, що в найближчі місяці Близнюки будуть близькі до зміни роботи. Пропозиція надійде від людей, з якими ви лише нещодавно познайомилися. Тому астрологи рекомендують більше виходити в люди цієї весни.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

У Козорогів нарешті все почне складатися як треба. Головне досягнення цієї весни стосується вашої мрії. Ви суттєво наблизитеся до неї.