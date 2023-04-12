Розлучення та сльози: 3 знаки зодіаку, яким розіб’ють серце у травні

Не всі знаки зодіаку збережуть кохання наступного місяця. Астрологи назвали тих, кому розіб'ють серце у травні.

Астрологи назвали представників тих знаків зодіаку, які зазнають невдачі в особистому житті, пише 24 Канал. Розставання й розбите серце чекає на Раків, Дів та Козерогів.

До теми Несподівані й цікаві: 4 знаки зодіаку, на яких цього тижня чекають зустрічі

Рак

Надто довірливі та наївні Раки можуть зіштовхнутися з обманом і навіть зрадою партнера. Вам варто бути більш пильними до підбору другої половинки та спиратись не тільки на рішення серця, але й розуму.



Гороскоп для Раків

Діва

Ви, ймовірно, вже давно помічали проблеми у стосунках з партнером. У травні в чашу впаде остання крапля, що може призвести до розлучення. Будьте спокійні та пам'ятайте, що це просто ще один етап.



Гороскоп для Дів

Козеріг

На Козерогів у травні чекає гучна сварка з другою половинкою. Та ваші сльози нічому не зарадять – краще спробуйте поспілкуватися по душах та спробуйте вирішити конфлікт.



Гороскоп для Козерогів