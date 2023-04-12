Астрологи назвали представителей тех знаков зодиака, которые терпят неудачу в личной жизни, пишет 24 Канал. Расставание и разбитое сердце ждет Раков, Дев и Козерогов.

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Рак

Слишком доверчивые и наивные Раки могут столкнуться с обманом и даже предательством партнера. Вам следует быть внимательнее к подбору второй половинки и опираться не только на решение сердца, но и ума.



Гороскоп для Раков

Дева

Вы, вероятно, уже давно замечали проблемы в отношениях с партнером. В мае в чашу упадет последняя капля, что может привести к разводу. Будьте спокойны и помните, что это еще один этап.



Гороскоп для Дев

Козерог

Козерогов в мае ждет громкая ссора со второй половинкой. Но ваши слезы ничему не помогут – лучше попробуйте пообщаться по душам и попробуйте разрешить конфликт.



Гороскоп для Козерогов