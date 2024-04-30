Нарешті це станеться: у травні 3 знаки зодіаку зможуть позбутися тягаря
Травень стане періодом важливих змін. Так, цього місяця представники трьох знаків зодіаку нарешті звільняться від того, що тривалий час їх тривожило.
Водолій, Телець і Стрілець нарешті зможуть позбутися тягаря. Про це пише LifeStyle 24.
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Водолій
У травні ви нарешті зможете звільнитися від того, що так довго тривожило. Це дуже позитивно вплине на життя. Попереду радість і неймовірне щастя.
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До слова Названо 3 знаки зодіаку, до яких у травні повернуться колишні
Телець
Цього місяця ви зробите те, про що давно думали. Нарешті відчуєте облегшення. Від того, що станеться, у вас ніби виростуть крила.
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Стрілець
Травень буде місяцем важливих змін у вашому житті. Врешті-решт зможете позбутися тягаря.
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