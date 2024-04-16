Цього тижня 3 знаки прийматимуть неочікуваних гостей: кому постукають у двері

Уже цього тижня три знаки зодіаку прийматимуть несподіваних гостей. Ця зустріч принесе позитивні емоції.

Рак, Стрілець і Водолій, приготуйтеся зустрічати гостей. Уже зовсім скоро вони з'являться на вашому порозі, пише LifeStyle 24.

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Рак

Попереду неочікуваний прихід гостей у ваш дім. Це можуть бути друзі, родичі чи колеги. Тож приготуйте щось смачненьке й весело проведіть час.

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Стрілець

Цього тижня будете приймати несподіваних гостей. Вони можуть виявитися старими друзями або ще кимось, кого давно не бачили. Важливо буду гостинними та відкритими.

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Водолій

Очікуйте несподіваних гостей цього тижня. Ймовірно, це будуть друзі, які хочуть зустрітися на каву або просто поспілкуватися.

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