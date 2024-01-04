Терези та Рак. Саме ці два знаки зодіаку будуть оточені позитивом, пише 24 Канал.

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Терези

Уже найближчими днями ви можете нарешті побачитися з тим, за ким сумували вже декілька місяців поспіль. Ця зустріч буде дуже теплою.

Проведіть разом час, не думайте про проблеми чи роботу. Зосередьтеся на відпочинку. Ви будете сповнені щастя від цієї зустрічі.

До речі, доля підготувала дещо цікаве. Зірки пророкують вам успіх.

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Рак

На вихідних ви будете сповнені радості та оптимізму. Попереду можлива незабутня подорож. Насолодіться кожним моментом та наберіться сил для нових звершень.

До речі, не бійтеся пробувати для себе щось нове. У вас обов'язково все вийде.

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