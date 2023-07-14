Потурбуйтеся про здоров'я й уникайте конфліктів: 5 знаків зодіаку, яким варто бути обережними

Найближчими днями представникам одразу кількох знаків варто бути дуже обережними. Можливі неприємні ситуації. Окрім того, треба потурбуватися про самопочуття.

Незалежно від того, йдеться про фізичне здоров'я, емоційну стійкість чи стосунки, наступні 5 знаків повинні бути особливо обережні, пише 24 Канал. Тож перевірте, чи у списку немає саме вас.

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Овен

Народжені під сузір'ям Овна є енергійними та незалежними. Однак, їхня рішучість і самовпевненість можуть призвести до конфліктів. Вам варто зважати на почуття інших, а не просто діяти на основі власних бажань.

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Рак

Представники його знаку дуже чуттєві та емоційні натури. Їх легко поранити. Раки сильно реагують на критику. Окрім того, їхньою добротою можуть скористатися інші. Тож потрібно бути обережними.

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Лев

Леви дуже самовпевнені. Втім, нерідко це може їм зашкодити. Треба навчитися бути більш терплячими та зважати на думку важливих людей.

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Скорпіон

Скорпіонам слід бути надзвичайно обережними. Цього тижня є ймовірність неприємних ситуацій, що можуть завдати шкоди вашій репутації та стосункам з близькими. Тож будьте обачними у спілкуванні та уникайте конфліктів.

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Терези

Терези, будьте обережними та потурбуйтеся про своє здоров'я. Вам необхідний відпочинок. Не нехтуйте сном та не перенапружуйте себе.

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