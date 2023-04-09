Проблеми з фінансами й на роботі: 2 знаки зодіаку, для яких тиждень почнеться з негараздів

Проблеми підкосять представників двох знаків зодіаку на початку тижня. Дізнавайтесь, чи є ви у цьому списку.

Наступний тиждень почнеться не дуже успішно для двох знаків зодіаку, пише 24 Канал. За даними астрологів, Овнів та Дів чекають негаразди.

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Овен

Овнам краще перенести на інший час далекі поїздки, заплановані зустрічі та не приймати важливі рішення. Початок тижня почнеться з негараздів: запізнень, сварок та конфліктів. Але будьте терплячі, щоб не випробовувати долю.



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Діва

На представників цього знаку зодіаку теж чекає невтішний початок тижня. Можливі труднощі не тільки у виконанні завдань, але й у фінансовій сфері. Не спішіть купувати дорогі речі, а відкладіть рішення про покупку на кілька днів пізніше.



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