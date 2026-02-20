Зараз важливо діяти цілеспрямовано та не відвертатися від можливостей, які підкидає Всесвіт, розповідає Made in Vilnius.

Овен

Гороскоп для Овнів

Вже цього тижня Овни відчують неабияку енергію та потужний імпульс, який спонукає діяти. Хтось загориться новою ідеєю, інші ж – згадають про наміри та плани, які давно "заховали у шафі". Настане ідеальний момент, щоб повернутися до попередніх планів. Головне – зробити перший крок вже цього тижня. Ця пригода буде приречена на успіх.

Рак

Гороскоп для Раків

Цього тижня потаємне бажання Раків почне здійснюватися. Очікуйте на приємні несподіванки та цікаві пропозиції щодо роботи. А одна справа, яка здавалася вже завершеною, несподівано отримає "друге дихання". Всесвіт ще раз нагадує вам – вірте у себе!