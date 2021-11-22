Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує для Тельців нові можливості. Ракам варто звернути увагу на фінанси. Читайте гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Овна

Якщо ви поставите перед собою цього тижня масштабні цілі та завдання, то варто все чітко розпланувати та починати вже діяти. Прибуткові справи вдаватимуться дуже добре, можете навіть підшукати додаткову роботу.

Астрологи радять відпочинки та відпустку поки що відкласти, адже вона буде, як ніколи, недоречною. Цей період сприятливий для завершення всіх справ та виходу із зони комфорту. Чим більше ви будете старатися – тим більше отримаєте.

На вихідних ви будете особливо натхненними. Можете зайнятися творчістю, відвідати культурні місця, зустрітися з близькими друзями. Суботу рекомендовано присвятити домашнім завданням та навести порядок в оселі.

Сприятливий день: 23 листопада

Несприятливий день: 27 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Тельця

Перед Тельцями цього тижня відкриються нові можливості, від вас вимагається лише вміння їх побачити і правильно застосувати. Почніть покладатися на себе і не чекати допомоги збоку. Станьте господарем всього, що з вами відбувається. Лише ви можете вирішити, як далі складеться ваше життя.

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Самотні представники знаку мають всі шанси зав'язати серйозні стосунки. Попри завантаженість на роботі, знаходьте час і на особисте життя, і на відпочинок. Щоб стосунки склалися успішно, вам треба зав'язати з минулим. Лише тоді ви побачите, як вам легко і спокійно від того, що вас ніщо не тягне назад.

Вихідні можете провести вдома. Цей час вдалий для повного релаксу та відновлення. У неділю можете зустрітися зі своїми близькими друзями, які допоможуть вам зарядитися гарним настроєм.

Сприятливий день: 23 листопада

Несприятливий день: 27 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Близнюків

Цього тижня Близнюки займатимуться розвитком фінансових можливостей та облаштуванням своєї оселі. Не намагайтеся інтегрувати цього тижня усі важливі справи, адже вам буде важко зосередити свою увагу на всьому. Розбирайтеся насамперед з найважливішими речама.

Ті Близнюки, які звикли досягати результату покладаючись лише на себе, сміливо просувайтеся вперед, оскільки цього тижня жодні перешкоди не зможуть вас зупинити.

На вихідних ви будете в пошуку натхнення. Допоможуть вам налаштуватися на позитивну хвилю ваші улюблені заняття. Будь-яку роботу рекомендовано відкласти. Спробуйте провести вихідні дні зі своєю сім'єю, адже останнім часом ви занадто багато приділяєте часу робочим справам.

Сприятливий день: 25 листопада

Несприятливий день: 22 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Рака

Ракам треба звернути увагу цього тижня на фінансову складову. Ви занадто багато витрачаєте грошей на речі, які вам зовсім непотрібні. Щоб краще підійти до цього питання і зрозуміти куди йдуть ваші кошти, постарайтеся записувати всі витрати у нотатки, а потім аналізувати свої витрати.

Якщо ви захочете змінити імідж – можете навіть не переживати за результат. Астрологи кажуть, що цей період найкраще підходить для стрижок, фарбування, чи оновлення гардеробу.

Навчіться цього тижня контролювати свої емоції. Інколи ви буваєте занадто запальними, провокуючи конфлікт з рідними. Вихідні вдалі для переоцінки цінностей та виправлення помилок.

Сприятливий день: 22 листопада

Несприятливий день: 27 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Лева

Тиждень для Левів буде двозначним. З понеділка по середу ви перебуватимете в гарному та піднесеному настрою, а вже з четверга ваш емоційний стан буде нестабільним. Легка депресія супроводжуватиметься легкою втомою, апатією до будь-якої справи та навіть небажанням щось змінити.

Астрологи кажуть, що найкраще з поганими емоціями вам допоможе впоратися повноцінний відпочинок, але за умови, якщо ви перестанете сидіти постійно в соцмережах. Певною мірою саме таке віртуальне життя наганяє на вас смуток, коли ви починаєте порівнювати себе з іншими.

На вихідні не обтяжуйте себе додатковою роботою, коли будете надолужувати згаяне, адже можете ще більше втомитися. Дні підходять для складання плану та розстановки пріоритетів. Усі важливі справи та завдання спробуйте виконати з наступного тижня.

Сприятливий день: 22 листопада

Несприятливий день: 27 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Діви

Початок тижня вдалий для шопінгу. Складіть список одягу, який вам необхідно купити і можете вирушати в пошуках речей. Не жалійте грошей, адже все, що ви придбаєте буде вам довго служити.

Попри часом не зовсім вдалу погоду, старайтеся виходити кожного дня з дому на невелику прогулянку. Перебування на свіжому повітрі підвищить загальний тонус організму, покращить роботу серця і легенів та підвищить імунітет.

На вихідних ви зможете повноцінно відпочити. Використовуйте вільні від роботи дні на повну. Ваша організованість допоможе вам швидко розібратися з усіма важливими справами пізніше.

Сприятливий день: 28 листопада

Несприятливий день: 22 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Терезів

На початку тижня Терезів очікує нове знайомство. На перший погляд. самотнім представникам знаку воно не обіцятиме нічого серйозного, втім згодом має всі шанси перерости у романтичні стосунки.

Постарайтеся не встрявати в жодні суперечки та непорозуміння, які виникнуть у вас між колегами. Всі робочі процеси можна легко згладити, якщо не робити з мухи слона. Не сприймайте занадто близько критику чи зауваження.

Ваші ідеальні вихідні складатимуться зі спорту та прогулянок. Ваше здоров'я залежить не лише від емоційного та ментального стану, але й фізичного. Тренування та прогулянка улюбленими місцями подарують вам чудовий настрій.

Сприятливий день: 23 листопада

Несприятливий день: 28 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони зможуть реалізувати свій творчий потенціал, подолати життєві стреси та продуктивно й плідно працювати над робочими проєктами. Цілком ймовірно, що у вас може виникнути фінансова криза, втім зовсім скоро гроші знову прийдуть до вас в руки у вигляді збільшення зарплати чи премії.

Загалом період сприятливий для отримання нових знань. Вам буде добре вдаватися будь-яке навчання. Також час вдалий для спорту. Астрологи радять навіть звернуть увагу на зір. Після робочого дня біля комп'ютера, дайте своїм очам розслабитися.

Вихідні будуть багатими на знайомства та цікаві зустрічі. За прогнозами астрологів, цей час вам запам'ятається надовго. Творчі натури можуть провести вечори за плануванням сміливих ідей та нових цілей.

Сприятливий день: 24 листопада

Несприятливий день: 26 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Стрільця

Стрільців цього тижня чекає багато робочих завдань. Намагайтеся уникати безініціативності та невпевненості в собі. Всі робочі справи принесуть вам вигідні дивіденди. Також вам варто звернути увагу на особисті стосунки. Обговоріть з коханою половинкою всі теми, які вас давно хвилюють.

Не забувайте про власне здоров'я. Якщо відчуваєте якесь нездужання – зверніться до лікаря. Вівторок – не найкращий день для фінансових питань. Не вкладайте гроші, якщо сумніваєтесь.

У вас з'явиться додаткова мотивація та впевненість в усьому до чого ви беретеся. Виділіть час у суботу чи неділю на покупки. Шопінг принесе вам масу позитивного настрою.

Сприятливий день: 23 листопада

Несприятливий день: 28 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Козерога

Цього тижня приділіть більше уваги вашим сімейним справам та спілкуванню з близькими. Також період обіцяє бути сприятливим у фінансовому плані, не виключені додаткові грошові надходження.

Новий тиждень для Козерогів – період відкриттів та пізнань. Можете будувати плани та готуватися до перспективної діяльності. Середа вдала для просування давніх ідей. Цей період також вдалий для перших кроків над досягненням важливих цілей.

Вихідні приділіть своїй родині. Більше часу проводьте з рідними, адже саме в ці дні їм знадобиться ваша увага та підтримка.

Сприятливий день: 23 листопада

Несприятливий день: 24 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Водолія

На початку тижня побудуйте плани та беріться за справу. Ви зможете багато чого досягнути, якщо не будете лінуватися. За потреби, ви завжди можете попросити підтримки у своїх близьких. Четвер – вдалий день для спілкування з професіоналами, які підкажуть вам куди рухатися далі.

Астрологи кажуть, що ви можете довіряти в цей період своїй інтуїції, яка вас не підведе. Слухайтеся себе та власне серце. Підказки з боку інших людей можуть вас лише збити з пантелику.

На вихідних постарайтеся зробити всі невідкладні справи і не відкладайте нічого на потім, інакше в якийсь момент завдань стане так багато, що ви не зможете з ними вчасно впоратися.

Сприятливий день: 26 листопада

Несприятливий день: 27 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для Риб

У Риб цього тижня може з'явитися бажання кардинально змінити своє життя: переїхати в іншу країну, знайти нову роботу, розлучитися зі своєю половинкою тощо. Астрологи радять добре подумати над своїм рішенням, адже після такого імпульсивного рішення повернути все назад буде дуже складно.

Період для Риб виявиться затратним. Вам доведеться викласти чималу суму на невідкладні речі, втім не переживайте, адже в недалекому майбутньому вам вдасться все компенсувати. Ближче до вихідних вас чекає приємний сюрприз.

Згадайте про друзів, з якими ви давно не бачилися. Запросіть їх на зустріч, поспілкуйтеся. В цей період краще віддати перевагу пасивному відпочинку.

Сприятливий день: 22 листопада

Несприятливий день: 24 листопада