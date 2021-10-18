Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку, радить Левам приділити час усім життєвим сферам. На Скорпіонів чекає вирішення фінансових та побутових питань. Читайте гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Овна

Початок тижня для Овнів виявиться не надто вдалим. Можуть зірватися деякі важливі справи, або ж перенесеться довгоочікувана поїздка. Астрологи просять пильно слідкувати за своїм здоров'ям, оскільки є ризик захворіти.

Середина тижня буде дуже активною. Вам доведеться спілкуватися з багатьма людьми, відвідувати державні установи та швидко вирішувати невідкладні справи. Астрологи радять не нехтувати деякими речами, оскільки через ваше відтермінування їх потім буде дуже складно вирішити.

Вихідні пройдуть для вас позитивно. Астрологи зазначають, що ви перебуватимете в гарному та піднесеному настрої та зможете виконати чимало запланованих справ. Самотні представники знаку мають всі шанси знайти в ці дні своє кохання.

Сприятливий день: 23 жовтня

Несприятливий день: 24 жовтня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Тельця

Тельці цього тижня зможуть не лише добре виконувати завдання на роботі та насолоджуватися першими результатами, але й відчути яскраві моменти життя. Ви зустрінете людину, яка допоможе вам побачити все під іншим кутом.

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Розставте в цей період життєві пріоритети. Щоб досягнути поставленої мети, вам необов'язково працювати зранку до вечора. В усьому повинен бути баланс, тому якщо ви чітко розподілите свій час, зможете не лише стати більш ефективними завдяки відпочинку, але й придумаєте нові ідеї розвитку своїх проєктів.

Зверніть увагу на потреби своїх батьків. Якщо їм на щось не вистачає коштів – допоможіть їм матеріально. Також ви можете виділити час, щоб допомогти їм по дому. Зробіть все для того, щоб ваші рідні вами пишалися.

Сприятливий день: 19 жовтня

Несприятливий день: 20 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Близнюків

Близнюкам цього тижня варто обережніше спілкуватися зі своїми керівниками. Не переходьте дозволену межу та не вимагайте більше, ніж вам можуть дати. Щоб перебувати в тонусі, вам треба в цей період постійно себе мотивувати. Це допоможе вам не витрачати енергію на речі, які не принесуть вам жодної користі.

Астрологи радять вам економити час та почати відкладати гроші на купівлю чогось важливого. За можливості, записуйте в нотатки всі свої витрати, щоб контролювати на що саме йдуть гроші.

Якщо ви відчуваєте потребу в навчанні, запишіться на курси іноземної мови, навиків лідерства, основи дизайну чи швидкочитання. Все залежить від того, чим саме ви цікавитеся.

Сприятливий день: 18 жовтня

Несприятливий день: 19 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Рака

На Раків цього тижня чекає цікавий етап у житті. Ви вже давно задумуєтеся над побудовою власної справи, тож можете сміливо починати втілювати свої ідеї в реальність. Ймовірно, ви зацікавитеся новими сферами діяльності, до яких раніше не були дотичні.

Будьте в цей період у потоці справ і тоді успіх не змусить себе чекати. Відкиньте зі свого життя справи, які забирають у ас багато часу та не приносять жодної користі. Також цього тижня не забувайте приділяти час своїй сім'ї.

Вихідні для вас виявляться досить активними. Найважливішим для вас завданням стане подолання своїх страхів та переживань. Розпочинати щось нове завжди лячно, однак пам'ятайте, що все у ваших руках. Ви можете все, якщо докладете зусиль більше, ніж зазвичай. Не забувайте про підтримку рідних та друзів.

Сприятливий день: 21 жовтня

Несприятливий день: 22 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Лева

Левам цього тижня варто приділити час не лише роботі, але й собі та своїй сім'ї. Останнім часом ви були шаленим трудоголіком, а зараз час відпочити. Ви зробили все, що могли, тож гроші працюватимуть на вас і принесуть чималий дохід.

Не змушуйте себе щось робити, якщо у вас на це немає сил. Спробуйте спочатку відпочити, а тоді приступайте до нових обов'язків. Ви можете почати дивитись новий серіал, прочитати цікаву книжку чи прослухати інформативний вебінар. Вчіться знаходити натхнення в речах, від яких ви отримуєте задоволення.

На вихідних ви будете вирішувати питання, що пов'язані з житлом, грошима, сім'єю та роботою. У суботу вас чекає невелика подорож, а в неділю готуйтеся до приїзду гостей.

Сприятливий день: 24 жовтня

Несприятливий день: 22 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Діви

Цього тижня для вас найбільше значення матимуть питання, пов'язані з житлом, дітьми та родиною. Вам доведеться активно займатися вирішенням побутових проблем.

Не починайте нові проєкти в першій половині тижня, адже це не найсприятливіший період. Зараз вам найкраще повернутися до справ, які ви не встигли закінчити раніше і довести до логічного завершення. Не вирушайте в далеку подорож, адже вас спіткає багато проблем в дорозі.

У самотніх представників знаку, які ще не встигли створити сім'ю, почнуться нові романтичні відносини. У другій половині тижня вас чекають зустрічі зі старими друзями. Проведіть вихідні в приємній компанії і не відмовляйте собі в задоволенні відпочити від важких побутових буднів.

Сприятливий день: 23 жовтня

Несприятливий день: 22 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Терезів

Новий тиждень підходить для отримання знань. Використовуйте кожну можливість, яка вам випаде в цей період. Астрологи зазначають, що Терези можуть познайомитися з цікавими людьми, які згодом стануть їхніми хорошими друзями.

До четверга вам варто віддати гроші, які ви нещодавно позичали. Постарайтеся трохи економити та менше витрачати кошти на речі, які є у вашому житті другорядними. За бажанням, ви можете знайти додатковий заробіток.

У любовних справах покладайтеся лише на власне серце та інтуїцію. Не варто питатися порад у друзів чи родичів. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Зосереджуйте свою увагу більше на собі, ніж на комусь. Розвивайтеся і примножуйте свої таланти. Зовсім скоро ваші вміння оцінять професіонали.

Сприятливий день: 24 жовтня

Несприятливий день: 21 жовтня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Скорпіона

Цього тижня у житті Скорпіонів на перший план вийдуть фінансові та побутові питання. Спробуйте самостійно все вирішити, без чиєїсь допомоги. Ви будете відчувати втому та бажання просто взяти відпустку та відпочити від усього, втім астрологи рекомендують вам не здаватися та йти вперед.

Знаходьте час, щоб спілкуватися з рідними та друзями. Якщо маєте проблеми зі здоров'ям – не зволікайте, а запишіться на прийом до лікаря. Таким чином вам вдасться уникнути загострених симптомів.

Вихідні Скорпіонів завершаться на приємній ноті. Ви зможете повністю приділити вільний час лише собі та власним потребам. Сімейним представникам знаку астрологи радять придумати спільний відпочинок з коханою половинкою та дітьми.

Сприятливий день: 23 жовтня

Несприятливий день: 25 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Стрільця

Тиждень сприятливий для підвищення життєвого тонусу. Постарайтеся частіше виходити на прогулянки свіжим повітрям, які покращать вам настрій. Знайдіть для себе місце, де ви відчуватимете найбільший приплив енергії.

У цей період ваші друзі та колеги захочуть побути з вами, тому заздалегідь заплануйте собі час на важливі справи. Якщо ж ви захочете побути наодинці, постарайтеся не відштовхувати від себе друзів, а чемно перенести прогулянку на інший тиждень.

На вихідні спробуйте завершити старі завдання, які тягнуться вже не один місяць. Таким чином ви зможете приступити з полегшенням до нових справ. У неділю очікуйте на сюрприз, від якого зміниться хід ваших подальших дій.

Сприятливий день: 19 жовтня

Несприятливий день: 20 жовтня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Козерога

Астрологи зазначають, що Козерогам нічого боятися цього тижня труднощів, адже ви їх легко подолаєте. Цей час сприятливий для самоосвіти та розвитку. Ви захочете зробити все й одразу, втім на це у вас не вистачить часу. Беріться спочатку за те, до чого відчуваєте найбільший запал.

Тиждень принесу успіх тим представникам знаку, які зможуть працювати не тільки на процес, але й результат. Навівши у своєму житті порядок, ви зрозумієте, що можете втілити в реальність будь-який свій задум.

Вихідні проведіть за активними заняттями. У першій половині дня доробіть те, що не встигли під час робочого тижня. Вже увечері ви можете спокійно відпочивати та набиратися сил.

Сприятливий день: 22 жовтня

Несприятливий день: 23 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Водолія

Водолії цього тижня зможуть насолодитися першими результатами довготривалої праці. Керівництво потішить вас хорошою премією та похвалить за добре виконану роботу. Якщо відчуваєте сили і натхнення – беріться за нові справи та досягайте позитивних результатів.

Якщо на роботі у вас все буде чудово, то над особистим життям вам трохи доведеться попрацювати. Ваші стосунки з коханою половинкою вже давно не нагадують квітково-цукерковий період, тож знайдіть час поговорити про те, що саме вас віддалило одне від одного.

На вихідних у вас може з'явитися легка втома, небажання щось робити та кудись йти. Не переймайтеся, адже таким чином ваш організм просто вимагає від вас відпочинку. Спробуйте відкласти всі недовершені справи на наступний тиждень.

Сприятливий день: 21 жовтня

Несприятливий день: 20 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для Риб

У понеділок Риб чекатиме чимало важливих та важких справ. Заручіться підтримкою у близьких, і у вас все обов'язково вийде. У середині тижня вам доведеться поїхати у термінове відрядження. Астрологи застерігають уважно слідкувати за собою: одягайте маски та дезінфікуйте руки, оскільки маєте високий ризик захворіти.

Цього тижня навчіться прислухатися до думки інших. Ймовірно, вам підкажуть правильне рішення, до якого ви ніяк самостійно не могли дійти. Самотні представники знаку можуть відновити спілкування з людиною, яка симпатизує вам вже довгий період.

Вихідні присвятіть реалізації грандіозних планів. Можливо, ви раніше думали за ремонт або пошук нового житла. Зорі будуть на вашому боці та сприятимуть будь-яким починанням.

Сприятливий день: 19 жовтня

Несприятливий день: 20 жовтня