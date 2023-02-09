Представникам цих знаків зодіаку щаститиме з 13 по 19 лютого, пише 24 Канал.

Читайте також Чекайте на приємний подарунок: назвали 3 знаки зодіаку, які отримають сюрприз у лютому

Телець

Наступний тиждень буде чудовим часом для того, щоб знайти нових друзів. Тельцям варто використовувати свої соціальні та комунікативні навички, щоб завести нові корисні знайомства, які будуть в нагоді в майбутньому.

Тельцям наступного тижня варто брати ініціативу в свої руки – доля розпорядилась так, що всі справи, за які братимуться Тельці, будуть успішними. Головне – не боятися та не давати нерішучості захопити себе.

Гороскоп на тиждень для Тельців

Терези

Для Терезів наступний тиждень стане часом реалізації своїх творчих вмінь – представникам цього знаку варто приділити час своєму хобі чи поділитися своїми напрацюваннями з друзями та близькими.

Відкритість та інноваційність Терезів у творчому плані може стати серйозним бустом для просування в кар'єрі. Здобутки цього знаку зодіаку зможуть помітити впливові люди, які допоможуть Терезам реалізуватися в тому, що їм подобається.

Гороскоп на тиждень для Терезів

Водолії

Наступний тиждень буде плідним часом для Водоліїв – вони зможуть почати новий етап у своєму житті та покращити своє внутрішнє самопочуття. Водоліям конче необхідно бути рішучими та цілеспрямованими цього тижня – саме ці якості допоможуть вибратися з проблем, які виникли раніше.

Для Водоліїв цей тиждень може стати сприятливим для невеличкої подорожі чи походу в цікаве місце. Водоліям дуже необхідний відпочинок, і наступний тиждень зможе його надати.

Гороскоп на тиждень для Водоліїв