Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку, не радить Водоліям брати на себе багато зобов'язань. На Тельців чекає насичений тиждень. Читайте гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Овна

Цього тижня Овни зосередяться на своїй роботі. Вже з понеділка ви складете чіткий план того, як досягнути поставлених цілей. Астрологи радять вам також в першій половині тижня звернути увагу на здоров'я. Вівторок та середа – вдалі дні для походу до стоматолога. Окрім цього, вам рекомендовано змінити харчування на більш корисне, а також виділити час на спорт.

Овни будуть працювати в цей тиждень дуже ретельно. На відпочинок та дріб'язкові справи у вас буде обмаль часу. Вже на вихідних ви зможете отримати винагороду за свої старання.

Сприятливий день: 10 січня

Несприятливий день: 12 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Тельця

На Тельців чекає швидкий та насичений тиждень. Ви будете цілеспрямовані, тож вам легко буде досягнути будь-яке поставлене перед собою завдання. Найкраще вдаватиметься вирішення справ особистого характеру. Не бійтеся ризикованих та сміливих рішень, згодом вони принесуть вам величезну користь.

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Проявіть у спілкуванні дипломатичність, особливо з тими людьми, з якими у вас раніше були непорозуміння. На вихідних розслабитися вам не вийде, астрологи прогнозують вам відрядження.

Сприятливий день: 16 січня

Несприятливий день: 14 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Близнюків

Близнюки цього тижня візьмуть на себе дуже багато справ. Астрологи кажуть, що вам варто обмежитися лише кількома важливими завданнями, адже все за один раз ви фізично не зможете виконати. Зберігайте стресостійкість, якщо у вас щось не буде виходити одразу. Щоб досягнути максимального результату в справі – потрібен час.

На вихідних вас чекають суперечки з родичами. Постарайтеся бути розумнішими та змовчати, аби не роздувати зайвих конфліктів. Неділю проведіть спокійно, без зайвої додаткової роботи.

Сприятливий день: 16 січня

Несприятливий день: 11 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Рака

Астрологи пророкують Ракам насичений тиждень в багатьох сферах. Від вас вимагається лише концентрація уваги та швидкі дії. Навчіться в цей період не лише ставити грандіозні плани, але й почати їх виконувати. Якщо у вас є ціль, яку можна виконати впродовж тижня, то починайте втілювати її в реальність вже і негайно.

Самотні представники знаку на вихідних мають всі шанси відчути себе потрібною та бажаною. Ймовірно, вам напише людина, з якою ви давно знайомі і запросить вас на побачення.

Сприятливий день: 17 січня

Несприятливий день: 14 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Лева

Цього тижня Левів чекає чудовий період в особистому житті. Ваші стосунки з коханою половинкою вийдуть на новий рівень. На роботі все буде спокійно, хоча й інколи виникатимуть деякі труднощі, але вони швидко вирішаться. Упродовж тижня можете сміливо виконувати свої найсміливіші бажання.

Ваша харизма в ці дні буде зашкалювати. Ви будете надихатися всім, чим займаєтеся і надихатимете інших. Керівництво оцінить ваші старання та запал до робочих процесів.

Сприятливий день: 10 січня

Несприятливий день: 16 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Діви

Тиждень буде сприятливим для тих Дів, які будуть займатися інтелектуальною працею. Намагайтеся достатньо часу приділяти не лише робочим процесам, але й особистим потребам. Астрологи радять на початку тижня почати вирішувати ті завдання, які вимагатимуть від вас найбільшої точності та концентрації. Вівторок – вдалий день для дзвінків.

Вихідні ідеально підходять для фізичних навантажень. Після свят вам буде корисно зайнятися спортом, змінити харчування на більш корисніше.

Сприятливий день: 13 січня

Несприятливий день: 14 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Терезів

На Терезів чекає вдалий тиждень. На роботі ви отримаєте довгоочікувані результати, на які так довго чекали. Вже у середу ви отримаєте чималу зарплату. Керівництво нарахує вам премію та грудневі проєкти. Астрологи радять вам відкласти частину грошей та не витрачати на необов'язкові покупки.

Вихідні проведіть в колі близьких. Не бійтеся відкритися перед батьками та розповісти про те, що вас часто турбує. Ваші рідні дадуть вам слушну пораду та допоможуть зробити правильний вибір.

Сприятливий день: 14 січня

Несприятливий день: 16 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Скорпіона

Тиждень вдалий для початку важливих проєктів на роботі. Вам треба вкластися в кілька днів, аби закласти фундамент. Не бійтеся співпрацювати з великою кількістю людей. Натомість ви отримаєте безліч знайомств, вийдете зі своєї зони комфорту та здобудете впевненість в собі.

Вдома не забувайте про особисте життя. Приділяйте достатньо часу коханій половинці, дітям, батькам. Також для перезавантаження вам корисно виділити кілька годин на власні потреби, які принесуть вам задоволення.

Сприятливий день: 16 січня

Несприятливий день: 10 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Стрільця

Перша половина тижня вдала для вирішення фінансових питань. Перш ніж приступити до витрат, розпишіть детально ваші майбутні витрати на місяць, щоб краще контролювати грошовий потік. З середи на Стрільців чекають нові справи. Якщо ви будете зосереджені та не відволікатиметеся на другорядні завдання, то зможете все швидко виконати.

Не виключено, що на вихідних вам доведеться понаднормово попрацювати, втім це принесе свої плоди. Неділя – чудовий день для придбання квитків, ви можете натрапити на дуже вигідну пропозицію.

Сприятливий день: 14 січня

Несприятливий день: 12 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Козерога

Козерогам новий тиждень варто прожити максимально усвідомлено: думайте над кожним своїм кроком та уникайте поспішних рішень. У понеділок можливі деякі фінансові труднощі, втім вже за кілька днів все стане на свої місця. За можливості, не позичайте гроші. Якщо маєте бажання, можете знайти для себе додаткове джерело доходів. Загалом тиждень обіцяє бути насиченим та цікавим.

Вихідні можете присвятити зміні іміджу. Без вагань прощайтеся з речама, які рідко носите, натомість придбайте нові елементи гардеробу. Зміна стилю покращить вам настрій та подарує впевненість в собі.

Сприятливий день: 15 січня

Несприятливий день: 14 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Водолія

Водолії цього тижня будуть себе не дуже добре почувати, тому не треба брати на себе багато справ, які вам буде важко виконати. Якщо ви давно хотіли змінити роботу, то маєте наприкінці тижня чудову можливість зустріти давнього знайомого, який запропонує вам досить хорошу посаду. Увесь вільний час постарайтеся присвячувати саморозвитку.

Замість того, щоб зациклюватися на сумнівах – починайте розвивати впевненість в собі. Пам'ятайте, що якщо ви чогось не знаєте і не вмієте, то цьому завжди можна навчитися, і для вас немає нічого неможливого.

Сприятливий день: 16 січня

Несприятливий день: 11 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для Риб

На Риб чекає продуктивний тиждень. Після тривалих вихідних вам доведеться максимально включитися в робочий процес, і вийде це у вас досить непогано. Ви будете задоволені своїми результатами. Ваша працьовитість не лише винагородиться у грошовому еквіваленті, але й покращить ваш настрій та самопочуття.

У вільний час присвятіть час навчанню та чомусь новому. Астрологи кажуть, що Рибам добре вдаватиметься вивчення іноземних мов та спілкування з незнайомими людьми. Неділя вдала для планування.

Сприятливий день: 13 січня

Несприятливий день: 14 січня