Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку в 2023 році: з ким буде найкраще

З початком відносин партнери з'ясовують, чи сумісні їхні характери та знаки зодіаку. Цього року, у період Чорного Водяного Кролика, астрологи передбачають хороші відносини для багатьох знаків зодіаку.

Знаючи ідеальну взаємодію різних знаків зодіаку цього року, ви зможете дізнатися, хто підійде саме вам, а ваші стосунки будуть мирними і злагодженими, пише 24 канал.

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Сумісність з Овном на 2023 рік (21 березня – 20 квітня)

Попри те, що вогняні Овни – доволі складний знак зодіаку в стосунках, вони можуть бути ніжними та надійними партнерами, які тішитимуть свою другу половинку.

Найбільше для Овнів у 2023 році підійдуть такі знаки зодіаку:

Овен + Водолій

Ці знаки зодіаку максимально сумісні один з одним – їхні темпераменти продукують пристрасть та розуміння одне одного. Тож астрологи називають цей тандем найкращим для Овнів.

Овен + Лев

Попри те, що обидва знаки зодіаку доволі запальні та примхливі, їхня життєва мудрість чудово поєднується з досвідом іншого партнера. Леви та Овни мають хороші перспективи для сумісного життя, якщо не наражатимуться на дріб'язкові конфлікти.

Овен + Терези

Запальні Овни та стримані Терези є чудовим прикладом фрази "протилежності притягуються". Ці двоє, якщо будуть достатньо зрілі та поблажливі один до одного, можуть стати ідеальною парою.

Для Овнів зовсім не підходять такі знаки зодіаку: Скорпіон, Діва, Рак.

Сумісність з Тельцем у 2023 році (21 квітня – 21 травня)

Цей земний знак добре ладнає ледь не з усіма знаками зодіаку. Та 3 з них ідеально підходять для Тельців.

Найкращі відносини для Тельців будуть з такими знаками зодіаку:

Телець + Скорпіон

Союз цих абсолютно різних знаків зодіаку побудований на взаємному розвитку – представники цих знаки добре ладнають та зацікавлюють один одного різними заняттями й хобі.

Телець + Рак

Дружні стосунки Тельців та Раків поступово переростають в щось більше – представники цих знаків зодіаку дуже довірливо ставляться один до одного та підтримують у всьому, що робить їх ідеальним тандемом.

Телець + Діва

Відносини цих двох знаків з самого початку виходять на рівень сімейних – і Тельці, і Діви люблять домашній затишок та роблять усе, щоб створити ідеальну сім'ю. Ці двоє легко створюють необхідну атмосферу та надихають один одного на комфортне життя.

Для Тельців абсолютно не підходять: Стрільці, Терези, Овни.

Сумісність з Близнюками на 2023 рік (22 травня – 21 червня)

Товариські Близнюки можуть бути чудовими партнерами, проте не всі знаки зодіаку зможуть впоратися з запальними бажаннями та гіперактивністю цього знаку зодіаку.

Найбільше для Близнюків підходять такі знаки зодіаку:

Близнюки + Водолій

Цей дует – одна з найкращих сумісностей для Близнюків. Водолій та Близнюки можуть побудувати серйозні стосунки – та лише за умови, що кожен партнер серйозно ставитиметься до проблем та побажань іншого.

Близнюки + Діва

Ці два знаки зодіаку можуть стати чудовою парою, в якій Діва буде мудрим ведучим, а Близнюки – активним радником. Ця пара, якщо зможе від початку знайти спільну мову, може пробути поруч все життя.

Близнюки + Терези

Терези та Близнюки мають усі шанси створити хороший союз. При цьому представникам цих двох знаків зодіаку потрібно відмовитися від зайвої експресивності, романтизацій та драм – інакше така пара протримається недовго.

Близнюкам зовсім не підходять такі знаки зодіаку: Козеріг, Скорпіон, Рак.

Сумісність з Раками на 2023 рік (22 червня – 22 липня)

Ніжні та вразливі Раки часто змінюють свою поведінку та настрій у стосунках, що можуть витерпіти не всі знаки зодіаку.

Найбільше для Раків підходять такі знаки зодіаку:

Рак + Діва

У цьому тандемі прагматичність Дів допомагає вгамувати емоції Раків, а Раки, у свою чергу, допомагають розкритися емоціям Дів. Ці двоє можуть стати чудовою парою, яка взаємно доповнює одне одного.

Рак + Телець

Відносини Тельця та Рака від самого знайомства йдуть як по маслу. Зазвичай ці знаки зодіаку проходять шлях від дружби до любові, підтримуючи одне одного та формуючи беззаперечну довіру.

Рак + Риби

Два водяних знаки добре знаходять спільну мову – їхня пара буде сяяти романтикою, чуттєвістю та пристрастю. Емоційні Раки та не менш емоційні Риби можуть створити чудову романтичну історію – головне, не закінчити її через ту ж надмірну емоційність.

Ракам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Близнюки, Водолій, Стрілець.

Сумісність з Левом на 2023 рік (23 липня – 23 серпня)

Яскраві Леви – одні з улюблених знаків зодіаку протилежної статі. До цього харизматичного знаку зодіаку залицяються ледь не всі – проте зовсім не кожен зможе пережити специфічного Лева у стосунках.

Найбільше для Левів підходять такі знаки зодіаку:

Лев + Стрілець

Ці знаки зодіаку поєднуються ледь не на всі сто відсотків – запальні, активні та рухливі Стрільці та Леви створюють незабутню пару, яка не нудиться в стосунках та завжди знаходить у серцях одне одного щось нове.

Лев + Овен

Як і Стрільці, вогняні Овни буквально притягуються до Левів. Двоє природжених лідерів у парі, попри дружню конкуренцію, можуть звернути гори разом, завести успішний бізнес та пишатися одне одним, досягаючи успіху за підтримки партнера.

Лев + Терези

Земні Терези добре доповнюють рвучких Левів – ніжність перших згладжує емоційність та неконтрольованість друхих. Саме про цю пару можна сказати – протилежності притягуються, а крім того, створюють самобутній та красивий союз.

Левам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Козеріг, Риби, Діва.

Сумісність з Дівою на 2023 рік (24 серпня – 23 вересня)

Дещо педантичні, стримані та вимогливі Діви не завжди зможуть потерпіти деяких знаків зодіаку в стосунках – для того, щоб завоювати серце цього знаку зодіаку, треба мати цілий список різних якостей характеру.

Найбільше для Дів підходять такі знаки зодіаку:

Діва + Скорпіон

Два осінніх знаки зодіаку швидко можуть знайти спільну мову. Стосунки Діви та Скорпіона є ледь не ідеальними – злагоджена взаємодія, спільні інтереси та інтелектуальність, якої потребують обидва знаки зодіаку.

Діва + Рак

У цих стосунках Діви зазвичай виступають ведучим, ініціатором будь-чого. Раки закохуються в Дів поступово, а міцна дружба між двома серцями перетворюється на любов. При цьому і Діви, і Раки вважають, що коханий чи кохана можуть бути найкращим другом.

Діва + Козеріг

Для цих знаків зодіаку точкою об'єднання буде спільне хобі, справа чи робота. Вони чудово працюють в тандемі та розкриваються один одному в дії. Козероги та Діви – неймовірний та стійким союз, якому можна позаздрити.

Дівам зовсім не підходять такі знаки зодіаку: Водолій, Терези, Овен.

Сумісність з Терезами на 2023 рік (24 вересня – 23 жовтня)

Спокійні Терези не шукають адреналіну чи емоційних гойдалок у відносинах, проте не завжди цього можна уникнути. Через це Терези багато з ким не можуть сформувати пару.

Найбільше для Терезів підходять такі знаки зодіаку:

Терези + Стрілець

Стрільці, попри свою запальну натуру, задля Терезів зможуть приборкати вогонь у своєму серці. Відносини цих двох знаків зодіаку побудовані на довірі, підтримці та спільних інтересах. Такі пари багато подорожують та займаються саморозвитком.

Терези + Близнюки

Найвища сумісність у Терезів із Близнюками – ці знаки зодіаку є омріяними одне для одного та можуть подарувати все, чого вони очікували від стосунків – ніжну пристрасть, спокій та злагоду, цілковиту відсутність дріб'язкових сварок.

Терези + Лев

Леви готові оберігати вразливих терезів до самого кінця. У такій парі Терези отримують всю необхідну турботу, підтримку та беззаперечне зацікавлення з боку Левів. Ця пара розвивається та росте морально, забезпечуючи одне одного всім необхідним.

Терезам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Риби, Козеріг, Рак.

Сумісність зі Скорпіоном на 2023 рік (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони – загадкові та імпульсивні люди, які слухають більше своє серце, ніж розум. Попри те, що Скорпіони ніколи не залишаються без уваги, вони мають проблеми у стосунках з деякими знаками зодіаку.

Найбільше для Скорпіонів підходять такі знаки зодіаку:

Скорпіон + Діва

У цих двох знаків зодіаку хороша сумісність – завдяки духовності та особистісних взаємозв'язках Діви та Скорпіони можуть створити чудовий тандем. Ніхто з цієї пари не схильний до зради чи обману, тому стосунки будуть максимально прозорими та довірливими.

Скорпіон + Козеріг

Любов цих знаків зодіаку на перший погляд більше схожа на ділові стосунки, аніж на романтичні. Проте Козероги та Скорпіони цінують один одного понад усе – вони разом розвиваються, облаштовують найкраще життя одне для одного та формують найкращий союз, який можна уявити.

Скорпіон + Рак

Гармонійні стосунки – це про Раків та Скорпіонів. Ця пара може зрозуміти одне одного з пів слова, дослухається до прохань та бажань партнера та любить досліджувати нові горизонти.

Найменше Скорпіонам підходять такі знаки зодіаку: Лев, Водолій, Близнюки

Сумісність зі Стрільцем на 2023 рік (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці – запальні та волелюбні, що не може бути до вподоби всім знакам зодіаку. Попри це Стрільці також можуть ідеально підійти для низки знаків.

Найбільше для Стрільців підходять такі знаки зодіаку:

Стрілець + Водолій

Обидва партнери в цій парі люблять свободу, експерименти та дискусії. Союз Водоліїв та Стрільців схожий на театральну феєрію – голосні, веселі та емоційні знаки зодіаку не можуть уявити своє життя один без одного та мають найкращу сумісність.

Стрілець + Овен

Вогняний тандем, попри стереотипи щодо сварок та образ, є одним з найміцніших для Стрільців. Овни оберігають та підтримують Стрільців, які пориваються робити щось нове, а Стрільці, у свою чергу, роблять усе, щоб Овни почувалися щасливими та коханими.

Стрілець + Лев

Леви та Стрільці доповнюють одне одного та завжди знаходять методи, як розважити свого партнера. Така пара любить подорожувати, читати та досліджувати нові розваги, які зближують партнерів та розширяють кругозір.

Стрільцям абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Телець, Діва, Риби.

Сумісність з Козерогом на 2023 рік (22 грудня – 19 січня)

Любовний успіх Козерогів залежить від їхньої впевненості в собі та внутрішнього спокою. Зазвичай Козероги не можуть знайти собі партнера в ранньому віці. Проте, коли цей знак зодіаку набирається життєвого досвіду, його стосунки приречені на успіх.

Найбільше для Козерогів підходять такі знаки зодіаку:

Козеріг + Риби

Сумісність цих двох знаків зодіаку чудова – і в дружбі, і в коханні Риби та Козероги прекрасно уживаються, майже ніколи не мають конфліктів та завжди підтримують одне одного. Козеріг виступає ведучим у стосунках, і якщо Риби дозволять цьому знаку зодіаку реалізувати себе в любовних справах, Козероги зроблять їх найщасливішими.

Козеріг + Діва

Прекрасний, надійний та дуже монолітний союз, особливо якщо Козероги та Діви займаються спільною діяльністю, роботою, бізнесом. В них можуть виникати інколи сварки, та як би там не було, відносини цієї пари будуть засновані на взаємоповазі та щирій любові.

Козеріг + Телець

Взаємодія Козерогів та Тельців дуже непередбачувана, проте в цьому і прекрасна. То Телець, то Козеріг можуть "вести" у стосунках, та при цьому неймовірно злагоджено взаємодіяти одне з одним.

Козерогам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Лев, Близнюки, Терези.

Сумісність з Водолієм на 2023 рік (20 січня – 20 лютого)

Водолії – неоднозначні, суперечливі та екстравагантні особистості, які притягують до себе багатьох, але тримати поруч та щиро любити можуть тільки одиниці.

Найбільше для Водоліїв підходять такі знаки зодіаку:

Водолій + Телець

Телець у стосунках з Водолієм буде стримувати його рвучкість, необдумані дії та ризиковані затії, оберігаючи Водолія та виступаючи в ролі імпровізованого покровителя. Водолії у свою чергу боготворять Тельців та роблять усе можливе, щоб надихати та турбуватися.

Водолій + Терези

Водолій та Терези дуже добре ладнають – партнери будуть розуміти один одного з пів слова, бо обидва легко йдуть по життю і бачать її в яскравих фарбах. У їхніх стосунках панує дружба та повага.

Водолій + Лев

Водолій і Лев – це протилежності, які притягуються попри разючі відмінності у поведінці та світогляді цих знаків зодіаку. Вони доповнюють одне одного та створюють навколо себе атмосферу любовної напруги.

Найменше Водоліям підходять такі знаки зодіаку: Рак, Діва, Козеріг.

Сумісність з Рибами на 2023 рік (21 лютого – 20 березня)

Риби – стовідсоткові мрійники, які хочуть бачити у своїх відносинах казку без проблем та конфліктів. Та багато хто стикається із жорстокою реальністю – Рибам важко вгодити, що провокує суперечки.

Найбільше для Риб підходять такі знаки зодіаку:

Риби + Козеріг

Козероги приносять у життя Риб бажане щастя та стабільність, про яку Риби часом не задумуються. Така пара буде почуватися комфортно та спокійно одне з одним та всіляко підтримуватимуть свого партнера без зайвих слів.

Риби + Рак

Раки – ідеальний знак зодіаку для Риб. У стосунках така пара буде ніжною, довірливою та мрійливою – Раки та Риби будуватимуть плани на майбутнє, щоб обов'язково втілити їх у життя.

Риби + Скорпіон

Скорпіони виступатимуть у відносинах з Рибами своєрідними захисниками. Саме цей знак зодіаку може забезпечити Рибам душевний спокій, вгамувати їхню нервовість та покращити позитивні якості характеру.

Рибам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Лев, Терези, Стрілець.