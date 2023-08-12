Будьте обережні: цим знакам зодіаку загрожує небезпека на вихідних

На цих вихідних одразу двом знакам зодіаку необхідно бути дуже уважними та обережними. Дотримайтеся цієї поради, якщо не хочете втрапити в халепу.

Так, Діви й Терези, будьте обережними. Особливо у період з 12 по 13 серпня, про це пише 24 Канал.

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Діви

Будьте дуже обережними у власних висловлюваннях, а також прийнятті важливих рішень. Якщо все добре не обдумати, вже сьогодні-завтра можуть виникнути проблеми. Зберігайте спокій і тримайте себе в руках, що б не сталося.

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Терези

На цих вихідних вам краще уникати скупчення людей. Не всі бажають Терезам добра. Тож будьте обачними щодо свого оточення. Адже дехто може спробувати втягнути вас у неприємності.

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