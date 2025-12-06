Недавно саме цей знак зодіаку занурився у глибокі роздуми. Всесвіт спонукав їх знайти відповіді на ті питання, що давно вже турбували. А зараз настає момент отримати винагороду, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

Кому пощастить у суботу?

Терези

Гороскоп для Терезів

Меркурій завершив свій ретроградний рух наприкінці листопада. Це був досить цікавий та пізнавальний період, який спонукав до глибоких думок. Терези ще раз ретельно проаналізували власні помилки, які не варто більше повторювати.

Астрологи переконані, що це було не просто так. Всесвіт подарує нову можливість, на яку ви заслуговуєте. Це буде певна перевірка щодо того, чи дійсно ви засвоїли попередні уроки.

Найближчим часом ви отримаєте дійсно серйозну пропозицію щодо кар'єри. Утім, астрологи наголошують, що розвиток подій може бути дещо іншим. Все залежить від того, чого ви зараз справді хочете досягнути.