Гороскоп на сьогодні: яким 3 знакам зодіаку треба проявити впертість

У вівторок, 2 січня, деяким людям необхідно проявити свою впертість. Зокрема, 3 знакам зодіаку.

Водолій, Стрілець і Риби, сьогодні варто до останнього відстоювати власні інтереси. Не дозволяйте комусь керувати вами проти власної волі, пише 24 Канал.

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Водолій

Проявіть сьогодні свою впертість. Не погоджуйтеся на щось, якщо думаєте інакше. Відстоюйте власні кордони й не бійтеся відмовляти.

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Стрілець

У вас можуть виникнути непередбачувані ситуації. Втім, вистачить мудрості та вміння, щоб усе вирішити. Головне – будьте вперті й не слухайте непроханих порад.

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Риби

Зірки пророкують, що сьогодні можливі труднощі на роботі. Ба більше, існує ризик втратити її. Будьте вперті та стійте на своєму.

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