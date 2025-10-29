Особливо цікавий день пройде в одного зі знаків зодіаку. Вони отримають важливий "знак" від зірок, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Читайте також 5 способів ворожіння на Геловін, щоб дізнатися свою долю та ім'я судженого

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 жовтня для Овнів

Овни сьогодні будуть буквально "стрілятися" різними ідеями. Зорі розпалять у вас дух бунтаря та шукача нових пригод. Зараз сприятливий момент, аби задуматися над змінами у кар'єрі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 жовтня для Тельців

Якщо є можливість, сьогодні не варто опинятися серед великих компаній. Краще провести день в тиші, аби люди якнайменше відволікали. Вам потрібно зарядити свої "батарейки".

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 жовтня для Близнюків

Ваша наполеглива праця почне приносити свої результати. Особливо у тих справах, де Близнюки вкладають душу. Насолоджуйтеся цим процесом, але продовжуйте рухатися вперед.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 жовтня для Раків

Ракам варто зустрітися з людиною, яка вам небайдужа. Заплануйте найближчим часом цю зустріч. Ви отримаєте відповіді на ті питання, які давно тривожили.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 29 жовтня для Левів

Левам надзвичайно важливо вранці не поринути з головою у вир подій. Краще спокійно його розпочати за чашкою кави, а потім поступово розбиратися зі всім крок за кроком. Цей день може принести несподівані знайомства, які допоможуть у майбутньому.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 29 жовтня для Дів

Сьогодні буде нетиповий ранок. Трошки хаосу, можлива неуважність та розсіяність. Вам не потрібно звинувачувати себе. Варто переглянути свої плани. Ви занадто сильно навантажуєте себе.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 жовтня для Терезів

Терези сьогодні будуть сповнені шаленої енергії. Розум штурмуватиме ідеями, а тіло – потребуватиме руху. Тому не вагайтеся – і займіться сьогодні чимось активним, що приносить задоволення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 жовтня для Скорпіонів

Ближче до обіду ваша емоційна втома повністю спаде. День пройде весело та активно. Будьте готові до цікавих розмов та нових знайомств. А вечір використайте для тебе, аби попрацювати над особистими цілями.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 жовтня для Стрільців

Середа може бути досить напруженою для Стрільців. Астрологи вважають, що у вас може статися внутрішнє прозріння. І тут надзвичайно важливо тримати емоції в кулаку і не дозволити собі наробити дурниць.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 жовтня для Козорогів

Зорі дають вам просту, але ефективну пораду. Менше екранів, а більше – справжніх розмов та дій. Самодисципліна допоможе впевнено та гарно провести цей день.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 жовтня для Водоліїв

Ваш ранок розпочнеться з відчуттям, що ви досить близько дійшли до своєї мрії. І залишилося буквально кілька кроків. Всесвіт бачить ваші зусилля. І продовжуйте працювати над своїми мріями.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 жовтня для Риб

Сьогодні Риби можуть побачити знаки від зірок. Це проявиться у снах, несподіваних рішення чи дрібних "випадковостях".