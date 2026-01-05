Астрологи впевнені, що для більшості знаків зодіаку день буде легким та позитивним, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 січня для Овнів

Овнам потрібно навчитися сваритися. Серйозно, не можна зриватися кожного разу через невеликий конфлікт.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 січня для Тельців

Якщо проявите сьогодні добро, то воно до вас обов'язково повернеться. Пам'ятайте, що більшість проблем можна легко розв'язати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 січня для Близнюків

Подаруйте святковий настрій іншим людям. Зробіть невеличкі подарунки своїм рідним. Вони точно зацінять.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 січня для Раків

Плани можуть несподівано змінитися. Але це навіть на краще. День все одно буде сповнений сміху та гарних емоцій.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 5 січня для Левів

Зустрічі пройдуть успішно. День сприятливий для переговорів та серйозних рішень на роботі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 5 січня для Дів

Успіх буде поруч з вами майже в усіх справах. Єдине, чого не варто робити – утримайтеся найближчими днями від серйозних покупок. Є ризик помилитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 січня для Терезів

Важливо уникати конфліктів із незнайомцями. Краще просто проігнорувати їхнє прагнення вивести вас з рівноваги.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 січня для Скорпіонів

Не сперечайтеся з тими, хто не готовий чути. Якщо людина обирає вчитися на своїх помилках, то так воно і буде.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 січня для Стрільців

Дозвольте сьогодні іншим зацінити ваше почуття гумору. Ви подаруєте святковий настрій усім навколо!

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 січня для Козорогів

Не обіцяйте зайвого. Краще реалістично оцініть свій час та можливості, аби потім не виправдовуватися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 січня для Водоліїв

Водоліям варто бути обережними зі своїми речами. Сьогодні є ризик, що ви щось забудете в людному місці.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 січня для Риб

Дозвольте собі помріяти. Рік лише почався. І зараз важливі візуалізувати усе, чого ви хочете досягнути у 2026-му!