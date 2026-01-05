Астрологи впевнені, що для більшості знаків зодіаку день буде легким та позитивним, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.
Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 5 січня для Овнів
Овнам потрібно навчитися сваритися. Серйозно, не можна зриватися кожного разу через невеликий конфлікт.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 5 січня для Тельців
Якщо проявите сьогодні добро, то воно до вас обов'язково повернеться. Пам'ятайте, що більшість проблем можна легко розв'язати.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 5 січня для Близнюків
Подаруйте святковий настрій іншим людям. Зробіть невеличкі подарунки своїм рідним. Вони точно зацінять.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 5 січня для Раків
Плани можуть несподівано змінитися. Але це навіть на краще. День все одно буде сповнений сміху та гарних емоцій.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 5 січня для Левів
Зустрічі пройдуть успішно. День сприятливий для переговорів та серйозних рішень на роботі.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 5 січня для Дів
Успіх буде поруч з вами майже в усіх справах. Єдине, чого не варто робити – утримайтеся найближчими днями від серйозних покупок. Є ризик помилитися.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 5 січня для Терезів
Важливо уникати конфліктів із незнайомцями. Краще просто проігнорувати їхнє прагнення вивести вас з рівноваги.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 5 січня для Скорпіонів
Не сперечайтеся з тими, хто не готовий чути. Якщо людина обирає вчитися на своїх помилках, то так воно і буде.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 5 січня для Стрільців
Дозвольте сьогодні іншим зацінити ваше почуття гумору. Ви подаруєте святковий настрій усім навколо!
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 5 січня для Козорогів
Не обіцяйте зайвого. Краще реалістично оцініть свій час та можливості, аби потім не виправдовуватися.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 5 січня для Водоліїв
Водоліям варто бути обережними зі своїми речами. Сьогодні є ризик, що ви щось забудете в людному місці.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 5 січня для Риб
Дозвольте собі помріяти. Рік лише почався. І зараз важливі візуалізувати усе, чого ви хочете досягнути у 2026-му!