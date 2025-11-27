Астрологи розповіли, яким буде четвер 27 листопада для усіх знаків зодіаку. Левам сьогодні потрібно буди особливо зосередженими, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 27 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 27 листопада для Овнів

Поєднання Місяця, Венери та Урана змушує вас ставити собі нові виклики. Овнам це сподобається, адже вони люблять підкорювати нові вершини.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 27 листопада для Тельців

Знайомі та друзі сьогодні явно вас не впізнають. Тельці відчують прям бунтівний настрій, який може зіграти з ними злий жарт. Будьте обережними зі словами. Не варто ображати близьких людей.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 27 листопада для Близнюків

Близнюки зануряться в певний хаос. На роботі буде аж надто багато різних завдань. До цього докладуться невеличкі непорозуміння з близькими людьми. Але ви успішно справитеся з кожним викликом. І вже ввечері на вас очікуватиме винагорода.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 27 листопада для Раків

Астрологи рекомендують Ракам сьогодні просто розслабитися та не перевантажувати себе. Не плануйте нічого на вечір. Краще приділити час собі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 27 листопада для Левів

Левам буде складно втримати баланс між роботою та особистим життям. Оберіть той варіант, де наслідки будуть менш відчутними. І не потрібно повторювати попередніх помилок. Надалі організуйте режим дня так, аби часу вистачало на все.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 27 листопада для Дів

Присвятіть день тому, аби реалізувати усі свої плани. Але не хапайтеся за все й одразу. Ввечері не забудьте розслабитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 27 листопада для Терезів

Сьогодні трапиться ситуація, де ви захочете відреагувати імпульсивно. Не варто цього робити. Краще стриматися, аби не наробити собі додаткових проблем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 27 листопада для Скорпіонів

Сварки з другою половинкою інколи трапляються. Постарайтеся не наговорити зайвого. І зрештою дійдіть до розумного компромісу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 27 листопада для Стрільців

Четвер буде по-справжньому особливим для Стрільців. Будьте відкритим до нових пригод – і тоді ви отримаєте дійсно цікаву можливість.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 27 листопада для Козорогів

Астрологи рекомендують вже сьогодні запланувати, що будете робити на вихідні. Також сьогодні не варто лінуватися, аби у п'ятницю ви не почували себе перевантажено.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 27 листопада для Водоліїв

Водолії сьогодні красиво вийдуть із заплутаної ситуації. Ви проявите лідерські якості і будете задоволені результатом.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 27 листопада для Риб

Зосередьтеся сьогодні на добрих справах. Тоді Всесвіт відповість вам взаємністю. Ввечері зосередьтеся на тих завданнях, які ви тривалий час відкладаєте.