Як повідомляють науковці у матеріалі на Space Place від NASA, на зоряному небі між Скорпіоном та Стрільцем тепер чітко виділяється 13-те сузір'я – Змієносець, пише 24 Канал. Усе що відомо про цей знак зодіаку – читайте більше в нашому матеріалі.

Що відомо про новий 13-й знак зодіаку – Змієносець?

Змієносець – екваторіальне сузір'я, яке зображується як чоловік, що тримає змію, розділену його тілом на дві частини (Голову та Хвіст Змії). Астрономічно Сонце перебуває в цьому сузір'ї щороку з 30 листопада по 17 грудня.

Поява Змієносця на зоряній карті призвела до того, що дати всіх інших знаків змістилися. За оцінками дослідників, це могло змінити знак зодіаку для 85% людей на планеті.

Сузір'я Змієносця / Фото Space Place NASA

Важливо розуміти, що сузір'я – лише умовні групи зірок. Насправді зорі всередині одного сузір'я можуть бути розташовані на колосальних відстанях одна від одної та ніяк не пов'язані фізично.



Станом на січень 2026 року офіційно визнано 88 сузір'їв. Однак зодіакальними вважаються лише ті, через які пролягає видимий шлях Сонця протягом року. І тепер на цьому шляху офіційно знаходиться не 12, а 13 зупинок.

Який новий розподіл знаків зодіаку?

Овен – з 18 квітня по 13 травня.

Телець – з 13 травня по 21 червня.

Близнюки – з 21 червня по 20 липня.

Рак – з 20 липня по 10 серпня.

Лев – з 10 серпня по 16 вересня.

Діва – з 16 вересня по 30 жовтня.

Терези – з 30 жовтня по 23 листопада.

Скорпіон – з 23 листопада по 29 листопада.

Змієносець – з 29 листопада по 17 грудня.

Стрілець – з 17 грудня по 20 січня.

Козоріг – з 20 січня по 16 лютого.

Водолій – з 16 лютого по 11 березня.

Риби – з 11 березня по 18 квітня.

Характеристика знаку зодіаку Змієносець