Астрологи назвали два знаки зодіаку, яким пощастить саме 28 листопада. Сьогодні їх можна назвати улюбленцями долі, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

Хто спіймає удачу за хвіст вже сьогодні?

Овен

Гороскоп для Овнів

Овни зазвичай випромінюють колосальну впевненість та бажання рухатися вперед. Однак навіть цим "живчикам" іноді потрібно підзарядити внутрішні "батарейки".

Сьогодні з вами станеться низка подій, яка допоможе усвідомити власну силу та могутність. Можливо, останнім часом ви почали менше вірити в себе. Але це шлях в нікуди. Доля усміхнеться вам та допоможе відновитися. Пам'ятайте, що вам буквально все під силу!

Терези

Гороскоп для Терезів

Складний етап в житті нарешті підходить до завершення. Саме 28 листопада ви пройдете своєрідний "вододіл" – старі проблеми нарешті почнуть відходити в минуле.

Зорі закликають вас нарешті почати піклуватися про себе. Ви не можете витрачати власну енергію на всіх навколо. Потрібно приділити час собі! Саме сьогодні ви нарешті отримаєте прозріння щодо того, чого насправді ви хочете у житті.

На додачу з вами ще й станеться приємна подія, де ви точно побачите, що спіймали удачу за хвіст!