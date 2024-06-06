Можна втратити все: кому сьогодні не можна ризикувати

Астрологи рекомендують декільком знакам зодіаку втриматись від авантюрних пропозицій. Краще провести вечір удома за переглядом гарного фільму.

Овен, Лев і Стрілець, не ігноруйте попередження зірок, адже наслідки можуть бути серйозними, пише LifeStyle 24.

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Овен

Сьогодні невдалий день для будь-яких серйозних справ. Навіть прості завдання можуть перетворитися на справжні випробування, тому краще уникати важливих рішень і звести до мінімуму будь-які домашні клопоти​.

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Лев

День може бути повний несподіваних конфліктів. Варто уникати ситуацій, які потенційно можуть спровокувати сварки. Сьогодні ваш ентузіазм може не відповідати бажаним результатам.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Зірки радять не ризикувати грошима та застерігають уникати великих інвестицій, оскільки це може призвести до фінансових втрат​.

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