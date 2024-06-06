Телець, Рак і Скорпіон, ви ніколи не підтримаєте ідею ділити свою другу половинку з іншими людьми, пише Love 24.

До теми Хочуть бути у "вільному плаванні": 3 знаки зодіаку, які люблять вільні стосунки

Телець

Для цього знаку зодіаку вірність є надзвичайно важливою. Ці люди цінують стабільність та безпеку, і коли вони знаходять свого партнера, то повністю віддаються відносинам. Тельці прагнуть до тривалих та міцних стосунків, а відкриті відносини здаються незрозумілими​.

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Рак

Представники цього знаку зодіаку відомі емоційною глибиною та здатністю піклуватися про близьких. Вони завжди поруч зі своїми коханими як у добрі, так і в погані часи. Для них вірність і відданість є ключовими аспектами у стосунках.

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Скорпіон

Попри складний характер, ці люди дуже вірні та віддані. Їм потрібен час, щоб довіритись партнеру, але коли справжні почуття беруть гору, то повністю віддаються у відносинах. Будь-який натяк на зраду чи думка про вільні стосунки – можуть одразу дати тріщину в довірі до коханої людини.

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