Комусь усміхнеться доля на роботі, а хтось взагалі перебуває на початку великих змін у житті. Астрологи розповіли, кому суттєво пощастить цього тижня, пише Lifestyle 24 з посиланням на People.

На кого чекають зміни?

Телець

Гороскоп для Тельців

Тиждень може початися абсолютно спокійно. Здаватиметься, ніби нічого особливо зараз не станеться. Але вам потрібно не втрачати можливості.

Саме зараз є значний шанс, що ви отримаєте підвищення на роботі або дійсно цікаву пропозицію. Можливо, вам самим потрібно буде віднайти цю можливість.

Також настав вдалий момент, аби переглянути свої звички. Від дечого варто буде відмовитися.

Терези

Гороскоп для Терезів

Терези входять в один із найважливіших тижнів у цьому році. Саме зараз Молодик перебувати у Терезах. А це завжди ідеальний момент для змін у житті.

Все, про що ви мрієте, почне рухатися вперед. Але надважливо чітко сформулювати свої бажання.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Тут усе залежить від вас, любі Стрільці. Зараз настає особливо сприятливий час для спілкування. Вам не потрібно сидіти вдома. Йдіть до друзів, шукайте нові знайомства. Зорі дадуть вам можливість зустріти ту людину, яка допоможе здійснити бажане.