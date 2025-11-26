Однак світло нарешті з'являється на горизонті. І Всесвіт оцінить, як саме ви пройшли ці випробування, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

Хто отримає знак від Всесвіту?

Риби

Саме Риби відчували на собі шалений тиск через Сатурн, що проходить через їхній знак. Ця планета відповідає за дисципліну. А разом з нею одразу чекайте на нові випробування та перепони. Але саме вони допомагають зростати.

Зовсім скоро Риби усвідомлять: все, що вони пережили, було не дарма. Саме зараз вони наближаються до одного з найважливіших досягнень в особистому житті або в кар'єрі. Зокрема це може бути суттєве підвищення або неймовірна пропозиція щодо роботи.

В жодному разі не можна сприймати це як звичайну удачу. Ні-ні, це якраз результат того, як ви пройшли попередні випробування. Десь доводилося терпіти, десь – боротися. Якщо ви втрималися, то результати неймовірно вас потішать.

Гороскоп для Риб

Якщо Риби були послідовними та працьовитими, то Сатурн принесе стабільність та допоможе подолати інші проблеми. Якщо ж Риби лінувалися та рухалися не туди – Сатурн вкаже на помилки та дасть можливість все виправити.

До лютого 2026 року Сатурн повністю вийде зі знаку Риб. Але уся напруга почне поступово спадати вже з кінця листопада.