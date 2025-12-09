Цей день готує сюрпризи для багатьох з нас. Особливо цікаві події стануться у Дів, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Читайте також Не стримуйте себе: ці знаки зодіаку досягнуть небувалих висот у 2026 році

Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 грудня для Овнів

На Овнів чекає по-справжньому позитивний день. Шалений прилив ентузіазму, який ви відчуєте вранці, допоможе з легкістю вирішити усі завдання. Пам'ятайте, що великі перемоги часто складаються з кількох дрібних.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 грудня для Тельців

Тельцям варто задуматися про заняття спортом. Потрібно піклуватися про власне тіло та робити його сильнішим.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 грудня для Близнюків

Сьогодні явно не той день, аби закритися в собі і нічого не робити. Будьте відкриті до знайомств. А якщо маєте змогу – організуйте для коханої людини приємний вечір.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 грудня для Раків

Вівторок принесе багато позитивних емоцій. Найближчими днями на вас звалиться багато різних справ. Але планування допоможе з легкістю усе закрити.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 грудня для Левів

Леви почуватимуть себе напрочуд впевнено. Ретельно подумайте, куди хочете використати цю енергію. Можливо, час запланувати побачення?

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 грудня для Дів

Найближчим часом очікуйте на дзвінок або повідомлення людини з минулого. Ви відчуєте приємну ностальгію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 грудня для Терезів

Зрештою вівторок пройде для Терезів в досить розслабленій атмосфері. Але астрологи попереджають: сьогодні є ризик серйозного конфлікту. Краще його уникнути.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 грудня для Скорпіонів

Астрологи рекомендують звернути увагу на ваш режим дня. Почніть з налагодження сну. Це – перший крок до здорового способу життя.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 грудня для Стрільців

Обов'язково сьогодні підіть на роботу. Колеги готують для вас цікавий сюрприз. Або ж ви почуєте приємні новини, які вас потішать.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 грудня для Козорогів

Сьогодні ви будете потребувати поради. Не бійтеся звернутися до близьких людей.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 грудня для Водоліїв

Ви зрозумієте, наскільки навіть звичайний комплімент може покращити день іншим людям. Зробіть сьогодні кілька добрих справ. Карма потім спрацює на вашу користь.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 грудня для Риб

Зорі натякають, що настав час зайнятися власними мріями. Не варто "ховати їх у шафі". Ви значно ближчі до реалізації своїх мрій, ніж може здаватися.