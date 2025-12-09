Цей день готує сюрпризи для багатьох з нас. Особливо цікаві події стануться у Дів, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 грудня для Овнів

На Овнів чекає по-справжньому позитивний день. Шалений прилив ентузіазму, який ви відчуєте вранці, допоможе з легкістю вирішити усі завдання. Пам'ятайте, що великі перемоги часто складаються з кількох дрібних.

Гороскоп на 9 грудня для Тельців

Тельцям варто задуматися про заняття спортом. Потрібно піклуватися про власне тіло та робити його сильнішим.

Гороскоп на 9 грудня для Близнюків

Сьогодні явно не той день, аби закритися в собі і нічого не робити. Будьте відкриті до знайомств. А якщо маєте змогу – організуйте для коханої людини приємний вечір.

Гороскоп на 9 грудня для Раків

Вівторок принесе багато позитивних емоцій. Найближчими днями на вас звалиться багато різних справ. Але планування допоможе з легкістю усе закрити.

Гороскоп на 9 грудня для Левів

Леви почуватимуть себе напрочуд впевнено. Ретельно подумайте, куди хочете використати цю енергію. Можливо, час запланувати побачення?

Гороскоп на 9 грудня для Дів

Найближчим часом очікуйте на дзвінок або повідомлення людини з минулого. Ви відчуєте приємну ностальгію.

Гороскоп на 9 грудня для Терезів

Зрештою вівторок пройде для Терезів в досить розслабленій атмосфері. Але астрологи попереджають: сьогодні є ризик серйозного конфлікту. Краще його уникнути.

Гороскоп на 9 грудня для Скорпіонів

Астрологи рекомендують звернути увагу на ваш режим дня. Почніть з налагодження сну. Це – перший крок до здорового способу життя.

Гороскоп на 9 грудня для Стрільців

Обов'язково сьогодні підіть на роботу. Колеги готують для вас цікавий сюрприз. Або ж ви почуєте приємні новини, які вас потішать.

Гороскоп на 9 грудня для Козорогів

Сьогодні ви будете потребувати поради. Не бійтеся звернутися до близьких людей.

Гороскоп на 9 грудня для Водоліїв

Ви зрозумієте, наскільки навіть звичайний комплімент може покращити день іншим людям. Зробіть сьогодні кілька добрих справ. Карма потім спрацює на вашу користь.

Гороскоп на 9 грудня для Риб

Зорі натякають, що настав час зайнятися власними мріями. Не варто "ховати їх у шафі". Ви значно ближчі до реалізації своїх мрій, ніж може здаватися.