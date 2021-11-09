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Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Овнів
Астрологи радять у справах проявляти спокій та нікуди не поспішати, щоб не наробити помилок. Важливі фінансові питання перенесіть на інший день.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Тельців
День несприятливий для будь-яких поїздок чи подорожей. Відмовтеся від виконання важливих завдань, краще займіться чимось незначним.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Близнюків
Гарний день для планування майбутнього. Можете сміливо приймати важливі рішення та вирішувати справи, які давно відкладали на потім.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Левів
На Левів чекає насичений подіями день. Якщо реально оціните свої можливості, можете багато в чому досягнути успіху.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Дів
Діви можуть чекати в цей день хороших новин. Ваші бажання здійсняться, особливо ті, що стосуються особистого життя.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Терезів
Сьогодні Терези отримають приємну звістку від близьких вам людей. Ви будете отримувати задоволення від всього, чим будете займатися в цей день.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Скорпіонів
День буде для Скорпіонів дещо напруженим, втім у вас буде достатньо сил, щоб впоратися зі всім навантаження.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Стрільців
Постарайтеся розумно витрачати ваші сили і енергію, адже зараз будь-яке емоційне потрясіння може надовго погіршити ваше самопочуття.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Козерогів
Астрологи радять Козерогам тримати дистанцію з оточуючими, не дозволяючи сісти собі на шию. Є велика ймовірність, що хтось спробує маніпулювати вами.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Водоліїв
Сьогодні Водолії намагатимуться щось зробити, але все буде падати з рук. Відкладіть всі заплановані справи на наступний день.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 листопада 2021 для Риб
У багатьох Риб з'явиться можливість проявити свої найкращі якості. Вечір зорі рекомендують вам провести в тихій обстановці.