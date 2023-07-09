2 знакам зодіаку варто відпочити сьогодні: гороскоп на 9 липня

Гороскоп на 9 липня прогнозує увагу з боку протилежної статі для Тельців. Терезам варто відпочити та провести день з друзями. Що неділя приготувала для всіх знаків зодіаку - дивіться далі.

Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 9 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Овнів

Сьогоднішній день вдалий для того, щоб присвятити його домашнім справам. Приділіть час на прибирання, створення атмосфери, приготуйте смачну вечерю.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Тельців

Тельці у цей привертатимуть увагу представників протилежної статі. Цим шансом можна скористатись, щоб зблизитися з людиною, яка вам подобається.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Близнюків

Цей день має стати знаком для Близнюків. Якщо ви не любите те, чим займаєтеся – варто змінити це й не витрачати своє життя дарма.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Раків

Ракам можна використати цей день для спілкування з рідними. Особливо з тими, у кого є невирішені питання або прихований конфлікт.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Левів

Леви можуть отримати цікаву пропозицію, від якої не зможуть відмовитися. Це може стосуватися кар'єри й роботи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Дів

У будні вам не вистачає часу на хобі, особисті справи та улюблені заняття. Неділя – ідеальний день для цього.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Терезів

У Терезів сьогодні вдалий день для того, щоб перезавантажитися. Як варіант – проведіть день з друзями на природі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Скорпіонів

Зверніть увагу на збіги обставин чи несподівані зміни, що трапляться сьогодні. Це можуть бути знаки від Всесвіту, що мають на меті розв'язати вашу проблему.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Стрільців

Сьогодні Стрільцям потрібно буде багато з ким зустрітися та переробити чимало справ. Такий зайнятий день означає, що слід визначити пріоритети та не забути про відпочинок.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Козерогів

Козероги отримують від астрологів лише одне послання – ловіть кожен момент у сьогоднішньому дні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Водоліїв

Зірки радять сьогодні бути максимально впевненими у собі. Низька самооцінка не допоможе ні покращити кар'єру, ні знайти другу половинку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 липня 2023 для Риб

Хоч сьогодні вихідний, Рибам краще попрацювати та використати свою енергію з користю, а не витратити її на лінощі.