Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.
До слова Що посієш, те й пожнеш: до 4 знаків зодіаку у жовтні прилетить бумеранг
Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Овнів
Овнам слід провести цю суботу у компанії близьких. Приємне спілкування з друзями й товаришами – це також потреба, яку потрібно заповнювати.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Тельців
У Тельців може видатися напружений день, але є шанси досягнути результату. Не звертайте увагу на дрібниці, а займіться більш потрібними справами. Не бійтесь ставити абмітні цілі.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Близнюків
Це вдалий день, щоб самовиразитися через творчість. Знайдіть для себе той вид діяльності, який буде надихати.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Раків
Озирніться навколо – цікаві можливості можуть бути дуже близько до вас. Вони можуть не тільки притягнути до вас успіх, але й принести користь і досвід.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Левів
Левам сьогодні краще зайнятися впорядкуванням своїх справ та організацією простору. Не варто нехтувати деталями. Також важливо сьогодні завершити розпочаті справи.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Дів
День може бути нестабільним – від дуже позитивних до негативних подій. Щоб тримати організм у тонусі, приділіть сьогодні час фізичній активності. Якій саме – вибір за вами.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Терезів
Терези в цей день можуть бути емоційнішими, ніж зазвичай. Не відвертайтеся від своїх почуттів, а проаналізуйте, що могло спричинити їх.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Скорпіонів
Астрологи радять Скорпіонам бути більш добрими й терпеливими до оточення. Також важливо визначитися з пріоритетом – це має бути або кохання та стосунки, або робота.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Стрільців
Стрільці відчуватимуть увагу у свій бік з боку колег та осіб протилежної статі. Використайте природну харизму на свою користь, але не перейдіть межу.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Козорогів
Козороги можуть стати свідками конфлікту близьких або ж просто непростих часів у свого оточення. Краще не занурюватися у ці справи, бо є ризик бути відкинутим усіма одразу.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Водоліїв
Використайте свої соціальні навички для того, щоб створити важливі контакти з цікавими людьми. Також астрологи радять бути більш уважними з бюджетом та витратами.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 7 жовтня 2023 для Риб
Рибам потрібно замислитися про помилки минулого. Подумайте про те, що могло спричинити нещодавні труднощі.