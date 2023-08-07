Для кого тиждень почнеться з хороших новин: гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку

Астрологи прогнозують приємний початок тижня Дівам та Козорогам. Також неочікувані моменти для радості будуть у Водоліїв.

А що підготували зірки на 7 серпня для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Овнів

Розпочніть цей тиждень зі справ, які приносять вам задоволення. Розплануйте наступні дні, прочитайте книжку, подивіться фільм тощо.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Тельців

У Тельців сьогодні буде серйозна розмова з рідними. Це саме той день, коли треба розв'язати всі питання, які не вже тривалий час дають вам спокою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Близнюків

Переоцініть свої цінності. Подумайте над тим, що насправді є важливим у житті. Не бійтеся діяти та приймати серйозні рішення.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Раків

Астрологи радять утриматися від виконання важливих завдань та здійснення фінансових операцій. Все ще раз обдумайте і вже завтра поверніться до тих питань, які вас турбують.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Левів

Левам необхідно сконцентруватися на позитивних думках. Намагайтеся сьогодні відпочивати, а також обов'язково приділіть час благодійності.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Дів

У Дів сьогодні буде успішний день. Ви впораєтеся з усіма поставленими завданнями, а також нарешті наважитеся на кардинальні зміни, що стосуються роботи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Терезів

У Терезів можливі несподівані проблеми, однак не варто нервуватися через це. Вам у жодному разі не можна впадати в депресію, оскільки вийти з неї буде не легко.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Скорпіонів

Приділіть сьогодні увагу близьким друзям. Астрологи радять зателефонувати всім, з ким вже давно не спілкувалися. Якщо у рідних є якісь проблеми, обов'язково допоможіть їм.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Стрільців

Попереду у вас монотонний робочий тиждень, тому в понеділок постарайтеся додати у своє життя трохи активу.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Козорогів

Козороги будуть задоволені початком цього робочого тижня, а керівництво вирішить подякувати вам премією або підвищенням зарплати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Водоліїв

Водолії мають великі шанси досягти успіху у всіх справах, які розпочнуть сьогодні. А ввечері отримають подарунок від близької людини.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 7 серпня 2023 для Риб

У цей понеділок відмовтеся від бездіяльності. Астрологи радять Рибам зайнятися спортом. Вечір – ідеальний час для прогулянки з друзями чи коханою людиною.