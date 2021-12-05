Сьогоднішній день варто присвятити плануванню. Ставте перед собою лише ті цілі та завдання, які точно зможете виконати наступного тижня. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Овнів

Сьогодні Овнам треба зібратися з силами та виконати всі поставлені перед собою завдання. День краще почати з найважливіших справ.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Тельців

На Тельців чекає деяке розчарування від хороших друзів. Поставтеся до них із розумінням, згодом вони вам розкажуть причину якоїсь відстороненості.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Близнюків

На Близнюків чекає успіх у дуже важливій для вас сфері. У любовній сфері чекайте гарних стосунків та навіть сюрпризів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Раків

Уникайте в цей день будь-яких фізичних навантажень. Ймовірна випадкова травма через необережність.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Левів

Левам час наважитися на зміни у своєму житті. Не бійтеся почати щось нове незважаючи на кінець року.

Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Дів

Проявіть в цей день ініціативу та зробіть те, що завжди хотіли. Не бійтеся запросити на каву до подруги, з якою давно не бачилися, чи вибачитися перед людиною за якийсь свій неправильний вчинок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Терезів

Сьогодні ваш успіх буде залежати від способу мислення. З самого ранку налаштовуйте себе на позитив.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Скорпіонів

Займіться сьогодні вирішенням особистих проблем. Вам за кілька днів треба до кінця вирішити всі справи, тому не гайте часу та дійте вже сьогодні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Стрільців

Люди, яких ви завжди вважали друзями, сьогодні можуть вас добряче підвести. Шукайте підтримку у своїй родині.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Козерогів

Астрологи радять Козерогам сьогодні хоч трохи забути про роботу та присвятити час своїй сім'ї. Виберіться разом кудись на прогулянку чи в кінотеатр на новий фільм.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Водоліїв

У цей день Водоліям треба проявити особливу працьовитість та завзяття. Не перекладайте список справ з одного дня на інший, почніть щось помалу вирішувати вже від сьогодні.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 грудня 2021 для Риб

Сьогодні Риби чудово впораються зі своїми обов'язками. Від проробленої роботи будете задоволені не лише ви, але й ваші рідні.