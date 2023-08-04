Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку: кому п'ятниця принесе додатковий дохід

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня, прогнозує додатковий дохід Овнам та Терезам. Народжені під цими двома знаками зодіаку неочікувано покращать свої заощадження.

Що ж астрологи підготували всім іншим знакам зодіаку – читайте далі на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Овнів

Сьогодні вам варто сконцентруватися на роботі, адже від цього залежатиме ваш дохід. Можливо, керівники підготували для вас премію або підвищення.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Тельців

Цього дня вам варто проявити більше турботи до своєї сім'ї, вислухати рідних і підтримати. Близьким людям потрібна ваша допомога.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Близнюків

Якщо ви планували купити нові речі додому, чи просто відправитися на шопінг – зробіть це сьогодні. Усіма покупками, які будуть 4 серпня, будете задоволені не лише ви, а й ваші рідні.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Раків

У Раків сьогодні сприятливий час для розвитку стосунків, романтичних побачень. Потіште кохану людину сюрпризом.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Левів

Зараз у Левів сприятливий період для нових знайомств. Використайте його для підвищення у кар'єрі та налагодження особистого життя.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Дів

Сьогодні Діви перейдуть на новий рівень стосунків з партнерами, а у самотніх є шанс знайти кохання. Ваш обранець зовсім поряд.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Терезів

Астрологи зазначають, що сьогодні робота йтиме повільніше, однак не варто хвилюватися. Все для того, щоб результат потішив не лише вашого керівника, а й ваш банківський рахунок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Скорпіонів

Скорпіони в цей день перебуватимуть у стресі. За останній час у вашому житті назбиралося чимало проблем, які потребують негайного вирішення.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Стрільців

Стрільцям варто добре відпочити, оскільки ви занадто багато взяли на себе. Ви навіть можете відчувати пригнічення через це. Приділіть час улюбленому хобі або сходіть на масаж, щоб максимально розслабитися.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Козорогів

Ви можете розчаруватися у своєму житті та сумніватися у власних силах. Все через перевтому. У п'ятницю закінчіть всі термінові справи, а вихідні присвятіть відпочинку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Водоліїв

На Водоліїв сьогодні чекає чимало професійних обов'язків. Вам доведеться відкласти всі особисті справи та присвятити час роботі.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 серпня 2023 для Риб

Риби сьогодні зрозуміють, що остаточно заплуталися у своєму житті. Вам однозначно потрібен час для того, щоб визнати свої помилки, перезавантажитися та зрозуміти, що робити далі.