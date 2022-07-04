День підходить для занять творчістю. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Овнів

День підходить для навчання. Приділіть час чомусь новому, або ж зануртеся у детальне вивчення історії України. Сьогодні добре засвояться дати та іноземні слова.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Тельців

Першу половину дня ви проведете з діловими партнерами, а ближче до вечора вас чекає чудовий час з коханою половинкою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Близнюків

Самотні представники знаку мають в цей день можливість пережити романтичну пригоду. Та окрім цього, на вас чекає багато справ, які вам доручать батьки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Раків

Сьогодні Раки зустрінуть своїх давніх друзів, яких ви давно не бачили. Причому це може статися не лише в Україні, але й за кордоном.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Левів

Леви сьогодні будуть схильні до пліток. Астрологи не радять вам ділити людей на поганих та хороших.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Дів

Діви у цей день будуть байдужі до стану інших. Ви будете думати лише про себе та свій комфорт. Розплющіть очі та зрозумійте, що ваша опора та підтримка для когось є дуже важливою.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Терезів

На Терезів сьогодні чекатиме кризова ситуація. Вирішити її вам допоможуть ваші близькі родичі та друзі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Скорпіонів

На Скорпіонів чекають зміни у житті. Ваші плани будуть зруйновані, тож вам доведеться заново все розпочинати в новому місці.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Стрільців

Стрільці можуть вигідно скористатися своїми талантами та здібностями та нарешті знайти роботу своєї мрії. Йдіть за покликом серця та займайтеся тим, що приноситиме вам задоволення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Козерогів

Козероги сьогодні будуть дуже повільними, хоч вам треба додати трохи активності в перший робочий день. Ввечері чекайте на хорошу звістку від родичів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Водоліїв

Водолії сьогодні отримають грошову винагороду. Ймовірно, вам видадуть премію за добру роботу, або ж ви зможете знайти нове джерело доходу.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 липня 2022 для Риб

Рибам треба вибрати для себе в цей день головні пріоритети. Поставте перед собою мету та чітко окресліть план її досягнення. Не треба розпорошуватися на кілька справ одночасно.