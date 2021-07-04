Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2021 року, прогнозує Козерогам приємні знайомства. Рибам варто присвятити вільний час собі. Читайте гороскоп на 4 липня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи радять в цей день завершити справи, які ви почали на початку тижня. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Овнів

Овнів чекає в цей день незапланована мандрівка в інше місто. Сьогодні вдалий період для покупок: ви натрапите на великі знижки та знайдете увесь товар, який вам потрібний.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Тельців

Тельцям треба переглянути свій бюджет. Останнім часом ви витрачаєте занадто багато коштів, які вже зовсім скоро вам знадобляться для вагомої покупки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Близнюків

Близнюків сьогодні чекає серйозна та важка розмова, після якої вам одразу стане легше. Вам давно вже треба вийти зі стосунків, які вас виснажують і не дозволяють рухатися далі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Раків

Ракам рекомендовано взятися за виконання давно запланованої справи. Зорі прогнозують вам успіх в першій половині дня.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Левів

У Левів сьогодні не буде часу на відпочинок. Попри вихідний день ви будете виконувати справи, які накопичилися впродовж тижня. Щоб набратися енергії, вечір бажано провести в колі рідних людей.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Дів

Дівам не бажано приймати в цей день імпульсивні рішення. Стосунки з вашою колегою дійдуть критичної точки, тож щоб не розпалювати між вами ворожнечу просто дай час собі відпочити одне від одного.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Терезів

Терезам треба сьогодні в усьому дотримуватися міри, в основному це стосується їжі. Останнім часом ви зовсім не слідкуєте за своїм раціоном, тому сьогоднішній день приділіть правильному харчуванню та спорту.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Скорпіонів

Скорпіонам в першій половині дня легко вдаватиметься знайомство з новими людьми. Ймовірно, на вас чекає важлива зустріч, яка позитивно вплине на ваше майбутнє.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Стрільців

День виб'є Стрільців зі звичного ритму. Вам буде важко налаштуватися навіть на мінімальну роботу. Щоб вибратися з пригніченого стану спробуйте зайнятися духовною та ментальною практикою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Козерогів

Козерогам в цей день таланитиме з особами протилежної статі. У цей день ви будете володіти неабиякою харизмою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Водоліїв

Водоліям варто присвятити вихідний день плануванню. Виділіть час, аби виписати в блокнот все, чим ви хочете зайнятися найближчим часом.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 липня 2021 для Риб

Риби в цей день різко почнуть втрачати енергію. Денний сон дасть вам короткотривалий ефект, тож для того, щоб повноцінно відпочити та відновитися – зробіть собі вихідний від усіх соціальних мереж та присвятіть час лише собі.